師傅七都識唱笑會｜少爺占Donald贈胸圍底褲　七仙羽：32梗係唔啱

七仙羽（七師傅）的《師傅七都識唱笑會》今晚（12/8）首場，除了郭奕芯之外，七師傅也請到了不少圈內好友客串，有潘紹聰、「艾粒」的少爺占和Donald、小薯茄等上台演出。



七仙羽（七師傅）介紹「艾粒」少爺占、Donald出場時說：「今晚特別安排兩個男人出嚟幫大家壯陽！出面陰氣咁重，我搵咗兩個青頭……青頭，Er，唔知咩頭。總之搵咗兩個人上嚟壯陽。」

「艾粒」少爺占、Donald表示要送七仙羽（七師傅）一套內衣，在台上飛bra。（葉志明攝）

七仙羽（七師傅）表示請少爺占、Donald上台是為了還債，又指有一次專程開車打算送給少爺占的兒子一個朱古力恐龍，怎料去到的時候整個朱古力恐龍都溶化了，當七師傅將金字塔遞給Donald時，她說：「你鍾意錢，呢個畀你。」然後，她一邊把金字塔送給少爺占一邊說：「你鍾意女人。」少爺占：「吓？」七師傅：「你結咗婚，你老婆係咪女人？」惹來台下一遍笑聲。

台下好多人想要，不過「艾粒」少爺占、Donald話要等七師傳開光。（葉志明攝）

其後少爺占、Donald還拿出了一套內衣要送給七師傅，表示「呢期興掟Bra」，問道：「呢個尺寸啱唔啱？」不過七師傅就表示不合身，說：「32梗係唔啱啦。有冇着過？」又叫他們轉贈給台下觀眾，說：「下面好多女人虎視眈眈。我去換衫啦。」

「艾粒」少爺占、Donald做嘉賓。（葉志明攝）

少爺占、Donald連續唱了兩首歌後，說：「Size唔緊要，最緊要有師傳嘅祝福同埋氣味！」Donald還表示買Bra和內褲時十分尷尬，說：「你知唔知去九龍城買呢啲嘢，啲人會覺得我變態。你知唔知我講咗三次：『姨姨，我買嚟搞笑。』個姨姨先話：『好啦。』」少爺占回答說：「但係條底褲佢都係攞咗你size。」