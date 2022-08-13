黃曉明被屢傳與他人有私生子　微博罕有爆Seed：想叫我爸拿出證據

黃曉明與Angelababy（楊穎）於1月28日宣布離婚後，兩人各自忙於事業，劇集、綜藝輪著播，工作絲毫未受影響。而5月時，有指黃曉明與內地網紅葉珂交往，更為對方送上生日驚喜，不過雙方都沒有回應過，大家也未再深究。



黃曉明有份參與的綜藝《中餐廳6》已於12日開播，與袁泉主演的劇集《玫瑰之戰》也在熱播中。（微博@黃曉明工作室）

今日（13日），黃曉明工作室曬出「關於黃曉明先生名譽維權案件的進展說明」，當中表明：「自今年五月以來，部份主體持續在網絡平台中發布針對黃曉明先生的誹謗言論，惡意造謠污茂黃曉明先生『與他人有私生子』，黃曉明先生亦持續收到私信騷擾。相關主體的上述行為不僅嚴重損害了黃曉明先生的名譽，亦己嚴重影響到黃曉明先生的正常工作和個人生活。因此嚴正聲明：網傳黃曉明先生『與他人有私生子』等言論均系謠言！」並要求刪除相關文章、短視頻、話題等，更公開委託律師遞交立案材料的截圖。

對此，黃曉明本人也轉發微博，寫道：「努力工作抵不過一張造謠的嘴！？？？少用自己的嘴干涉別人的人生，也少用別人的腦子考慮自己的人生。想叫我爸的人，歡迎拿出證據！」看得出他非常惱怒。而網友也紛紛留言支持：「爽！彷彿看到十幾年前的黃曉明」、「黃貓不發威你當他是HelloKitty啊」、「一個都不要放過」等。

黃曉明罕有在微博爆seed。（微博截圖）