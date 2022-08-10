玫瑰之戰 | 黃曉明新劇收視排第二　曾因趙薇出事易角疑照搬美劇

由黃曉明、袁泉、俞飛鴻等主演的內地律政劇《玫瑰之戰》於8月8日首播，一舉斬獲全國收視第二，話題不斷。不過，僅短短兩日，劇集爭議聲便此起彼伏。



袁泉是百花新晉影后，黃曉明則是金雞、百花雙料影帝。（劇集海報）

其實早在籌拍階段，劇集就備受矚目，不止是趙薇與黃曉明首次合作拍劇，更有指是翻拍2009年首播的高分美劇《The Good Wife》，但在去年7月，出品方就否認是翻拍以及改編劇，其後8月，趙薇被全網封殺，換上袁泉頂替。

出品方否認劇集是翻拍、改編。（微博圖片）

然而，由第一集開始，已經有網友發現劇集幾乎照搬美劇《The Good Wife》絕大部分內容，首先是人物與人物關係照搬，兩套劇的女主角，都做了10年全職太太，老公突然出事，涉嫌性賄賂暫時收押，失去家庭支柱的女主角都在老同學男主角的極力推薦下進入律所，重回職場，只不過《玫瑰之戰》將女主角老公檢察官身份改為了律師。另外，《玫瑰之戰》其他主要人物關係也與《The Good Wife》如出一轍：女主角都有一個審時度勢的鄰居朋友；男主角都是律所合夥人，給予女主角很多指導和幫助；律所的另一個合夥人都是一個雷厲風行的女上司，《玫瑰之戰》中由俞飛鴻飾演；兩套劇的律師都同時有一位男新人，與女主角競爭，兩人只能留一個；在女上司的支持下，男新人擔任了女主角負責的鄰居男孩涉嫌殺人案的主辯護律師，兩人在策略上發生了強烈爭執。

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其次，劇情照搬，案件照搬。袁泉第一日返工，一直在會議室等待開會，結果被告知在另一間會議室開會，於是匆匆趕去，但會議差不多開完，與原版一模一樣，並照搬了第一季的第三個案件，舊鄰居男孩與一位好友闖入一位同學家中，被保安發現，好友逃跑了，後來保安意外死亡，舊鄰居男孩成了嫌犯，被恐謀殺，就連台詞都差不多一樣。

再者，照搬美國文化，與中國格格不入。《玫瑰之戰》開篇就是一排美式別墅，袁泉拿著托盤向鄰居贈送烤雞，鄰居讓兒子回贈蛋糕，一度令觀眾以為是美國；而《The Good Wife》中，男主角在開會時喜歡玩棒球，一邊說話，一邊擺弄棒球，《玫瑰之戰》也照搬了這一特點，但在中國，玩棒球的人只是少數，因此不少網友都指不符合國情：「国内哪有棒球文化啊」等；其後袁泉去旁聽老公案件，走出來時，被大批記者圍堵，即使是一位著名律師涉犯法，但也不至於如此興師動眾。

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除此之外，即使是劇中原創的案件也有不少漏洞，而《玫瑰之戰》抄襲的的是《The Good Wife》第一季，距今已13年，且不論時代一直在進步，兩國的國情、法律體系以及風土人情都不同，照搬實在欠妥，因此不少網友都認為浪費了一班好演員。