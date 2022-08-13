非常律師禹英禑｜第9集後收視下滑有原因　觀眾批愛情線成敗筆

由朴恩斌、姜泰伍和姜其永主演的《非常律師禹英禑》大受劇迷歡迎，被封2022黑馬韓劇之一。可是劇集收視由首集的0.948%暴升至最高的15.780%後，第10集起隨即有下滑跡象，因而引起網上一陣討論。



網民近日熱烈討論《非常律師禹英禑》收視停滯不前的原因。（劇照）

有觀眾列出《非常律師禹英禑》收視停滯不前並下滑的四大原因，包括男主角姜泰伍刻畫不夠鮮明等，可是原因愛情線才成了最大敗筆？今天就來讓我讀者一同分析收線下滑的四個原因。

男主角姜泰伍刻畫欠鮮明，存在感低？（劇照）

敗筆一：男主角姜泰伍刻畫欠鮮明

劇迷大讚《非常律師禹英禑》每個角色人設都非常鮮明，唯獨姜泰伍飾演的男主角「李濬浩」令人覺得可惜，感覺除了暖男外沒有其他記憶點。此外，觀眾也批評姜泰伍雖是男主角，但戲份比「權敏宇」更少，要不是與女主角有愛情線，可能連出鏡的機會都會被消失，因此而感到失望。

「權敏宇」和「崔秀妍」的愛情線反令劇迷反感。（劇照）

敗筆二：「權敏宇」、「崔秀妍」愛情線令人反感

觀眾提出「權敏宇」和「崔秀妍」的愛情線讓人反感之餘，亦成了全劇最大敗筆。劇迷表示二人在律師樓中一直只是同事，甚至因男方自私的手段而不和過，兩人在「禹英禑」身邊原本更是敵對的人設。可是到了第13集，「崔秀妍」竟因對方的幾次幫忙而產生了好感，二人更漸漸互相吸引到，頓時覺令觀眾感到出戲。

編劇硬在「鄭明錫」身上加入患癌設定引不滿。（劇照）

敗筆三：「鄭明錫」患癌吐血做多咗？

「鄭明錫」一角向來受大批觀眾喜愛，他作為上司對「禹英禑」的包容和鼓勵，治癒了大家的心，可是12集竟突然播出他在庭上吐血暈倒一幕。對於劇中好人角色被加上身患絕症的設定，劇迷直言「做多咗」，作為一部溫暖人心為主的作品，並沒有必要配上如此悲慘的結局，有網民已揚言無法接受「鄭明錫」消失。

《非常律師禹英禑》愈演愈有狗血劇感覺？（劇照）

敗筆四：治癒劇走向狗血風？

劇集打着治癒劇牌號開播，可是不少觀眾都覺得自有愛情線加入段，劇集走向開始不同。加上絕症和未婚產子的事情發生在配角身上，難怪劇迷直指愈來愈有狗血劇的感覺，失去了劇集原本的意義。

不過編劇曾在一訪問中解釋過，《非常律師禹英禑》的第9集是一個分水嶺。前部分主要圍繞「禹英禑」以獨有的觀點處理一場官司，後部分則着重於她的個人成長，包括通過愛情重新審視認識自己等。而第9集後正是收視開始下滑一集，似乎觀眾仍不太受落編劇的想法，未知餘下最後兩集的收視會否回升呢？

《非常律師禹英禑》餘下最後兩集的收視會否回升呢？？（劇照）

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