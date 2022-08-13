聲夢傳奇2｜JW嫌黃洛妍唔夠情深　搵男神扮情人場面尷尬但有奇效

《聲夢傳奇2》今晚（13/08）展開新一輪比賽，紅藍兩隊需要以演唱會型式比賽，參賽學員組合起來於演出演唱會開場、獨唱、串燒歌等環節，睇《聲夢傳奇2》的電視觀眾就有如一次過睇兩場演唱會一樣，十分精彩。



評審大讚趙小婷、黃洛妍、劉詠彤和趙頌宜的演出。（《聲夢傳奇2》截圖）

今晚《聲夢傳奇2》比賽當中，紅藍兩隊各有輸贏，不止是學員互相競爭就連導師和兩隊總監Eric Kwok（郭偉亮）和Hanjin（陳奐仁）為撐各自的隊伍，對話也愈來愈有火藥味！其中一個插曲，當藍隊的趙小婷、黃洛妍、劉詠彤和趙頌宜演唱完《浮誇》後，Hanjin（陳奐仁）就表示他隊伍的演出十分精彩，還說擺出一個自刎（Kill）的手勢，指是Eric Kwok（郭偉亮）內心的心情。Eric Kwok（郭偉亮）受到挑釁後，又反擊說：「我睇唔到你條頸喺邊。」之後還取笑Hanjin（陳奐仁）在藍隊表演時一直在看演出的舞者，而不是台上演唱的學員，暗嘲藍隊及不上自己隊伍（紅隊）的跳舞表演精彩。兩位總監你一言我一語的互串，真是有花生兼有娛樂性！

兩隊總監Eric Kwok（郭偉亮）和Hanjin（陳奐仁）火藥味十足。（《聲夢傳奇2》截圖）

兩隊總監Eric Kwok（郭偉亮）和Hanjin（陳奐仁）火藥味十足。（《聲夢傳奇2》截圖）

唔止黃洛妍尷尬，可能觀眾都覺得尷尬。（《聲夢傳奇2》截圖）

明嘅，涂毓麟（Oscar）係TVB新簽新人。（《聲夢傳奇2》截圖）

在黃洛妍（Janees）演出前一部份也十分特別，JW王灝兒因為覺得她試唱黎明的《情深說話未曾講》時太惡而不夠情深，就找來了2022年簽約了TVB，曾與戴祖儀合唱《我們再不講再見》的涂毓麟（Oscar）扮情人給她練習，就連黃洛妍（Janees）本人都覺得尷尬，在鏡頭後說：「如果尷尬程度以一到十評分，有八分。」但JW王灝兒這個做法卻起到神奇的化學作用，黃洛妍對着涂毓麟再試唱《情深說話未曾講》時居然多了幾分溫柔和深情，JW王灝兒更十分驚訝：「原來呢個方法好好！」

只要你唔尷尬，尷尬就是別人。（《聲夢傳奇2》截圖）