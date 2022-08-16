Tyson Yoshi騷後唔使操肌狂食 腹肌變肚腩：放肆任食真開心
撰文：邱愛霖
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歌手Tyson Yoshi（程浚彥）剛完成一連四場的九展騷，騷期間他大曬巨型胸肌，引起全場尖叫。為練出完美身形，Tyson Yoshi日日做Gym，配以清淡飲食，毅力令人佩服。完騷後的Tyson Yoshi終於可以稍微放鬆，放開懷抱隨便食嘢。昨日（15日）他於限時動態Post出一張飯後自拍相，裸住上身的他開心地摸住肚腩仔，頭髮凌亂，非常隨性。大歎美食後的Tyson Yoshi滿足發文表示：「My food baby 放肆任食真開心」
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