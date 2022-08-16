數15位唱英文歌藝人 周星馳開金口唱披頭四《Yesterday》勁經典
撰文：邱愛霖
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上月底MIRROR演唱會出意外後，有指成員姜濤原定推出第一首英文歌被迫延期，不過粉絲得知消息後仍相當驚喜。說到唱英文歌歌手，譚詠麟、許冠傑、陳奕迅等歌手均推出過不少經典英文歌曲，當然少不得有「英文歌王」之稱的Joe Junior；近年Tyson Yoshi、Gareth.T（湯令山）等獨立新晉歌手獻唱英文歌亦令人印象深刻。另外，前TVB花旦胡杏兒有出乎意料的唱功，試過展現超勁肺活量演唱經典英文歌《I Will Always Love You》，當年獲粉絲稱讚為「TVB最識唱花旦」。有一位天后1999年唱英文歌成功打入日本公信力榜Top 10，更奪下年度歌曲，非常犀利。
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