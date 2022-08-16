東張西望｜打豐胸針後射物融入肌肉　左胸劇痛打針醫生失去蹤影

今日（16日）的《東張西望》講到陳小姐在網上平台看見有豐胸針並標榜有專業的醫生跟進，所以陳小姐便光顧了這個網上平台。陳小姐打了豐胸針後發現得不償失，陳小姐：「變大左都無用，日日都咁痛！」陳小姐表示很想投訴當日打針的何姓醫生 ，但該位醫生已完全失去聯絡了。

陳小姐在網上平台看見有豐胸針並標榜有專業的醫生跟進，所以陳小姐便光顧了這個網上平台 (節目截圖)

陳小姐被網上平台的豐胸針廣告吸引，最後陳小姐選擇左一個3萬6千多的的豐胸針計劃，廣告稱可以提升半個罩杯，陳小姐指何醫生聲稱：「呢個係透明質酸，會被身體分解。」而打豐胸針的過程十分神秘，要先付款才告訴陳小姐店舖的實際位置，陳小姐到達後才發現是一所大型美容院，但美容院已經關了燈，再進入一個房間才見到醫生。陳小姐想再問多一點關於豐胸針的內容，何醫生卻表現得很不耐煩，並與陳小姐說自己幫過6000多個女生打豐胸針，不喜歡被質疑。

陳小姐被網上平台的豐胸針廣告吸引，最後陳小姐選擇左一個3萬6千多的的豐胸針計劃 (節目截圖)

陳小姐接受手術後，注射的部位覺得痛楚，所以立即找提供諮詢的姑娘，但姑娘則表示十分正常，注射過後一定會不自然。而一個星期後，陳小姐覺得愈來愈痛，更需要食止痛藥止痛，經過數個月後，陳小姐最後受不了去醫院找醫生並且做磁力共振，醫院醫生指陳小姐：「右邊胸部正常，左邊胸部因注射物融入肌肉裡面，已經變成白色，而正常的肌肉顯示係黑色。」

陳小姐接受手術後，注射的部位覺得痛楚，所以立即找提供諮詢的姑娘 (節目截圖)

陳小姐到該網上平台尋找幫她打豐胸針的何醫生，卻尋找不果，該平台指可以安排第二位醫生幫陳小姐抽取胸部的注射物。陳小姐反問他們可不可以把抽出來的物質去化驗，但平台職員卻面有難色，翌日更把一份陳小姐簽的同意書拿出來，指簽了同意書便不能追究。陳小姐於是到該美容院找何醫生，但美容院指與何醫生只是合作關係，醫生只借是用美容院地方，亦不清楚陳小姐是否有來過。陳小姐指可以翻查影路電視，而職員指不可以隨便翻查，更聲稱沒有何醫生的電話。

陳小姐到該網上平台尋找幫她打豐胸針的何醫生，卻尋找不果 (節目截圖)

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而《東張西望》主持到該美容院進行調查，職員對於《東張西望》主持的問題，十問九不知，任何問題都只推說不知道及與他們沒有關係，更指美容院沒有經營該個網上平台。

《東張西望》主持到該美容院進行調查 (節目截圖)