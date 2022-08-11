東張西望｜狗狗斃命Café店主稱主人索償25萬　狗主陳小姐4點反擊

今日（11日）的《東張西望》講到早前美孚一間狗Café附設有游泳池，陳小姐為愛犬法鬥報讀一對一的游泳班後死亡的後續。

《東張西望》講到早前美孚一間狗Café附設有游泳池，陳小姐為愛犬法鬥報讀一對一的游泳班後死亡的後續。（節目截圖)

早前《東張西望》訪問了狗Café的負責人文凱，指出狗主陳小姐的受犬在該Café離世是因為「中暑」，並非因為在狗Café中遇溺，而當時狗Café職員亦有馬上提供協助。最後更提到陳小姐所要求狗Café做到她提出的三個要求，分別是解僱當時的導師、公開道歉及捐100給動物機構，文凱又指陳小姐後再聯絡狗Café指只需向她賠償25萬了便可。

陳小姐的愛犬在狗Café中離世 （節目截圖)

而陳小姐就因為訪問播出後，再次聯絡《東張西望》為狗Café的反駁作出回應，回應第一點指Café稱自己沒有延誤救援的工作。陳小姐指當愛犬Butter在水中失去反應後，導師拖延了差不多5-6分鐘才進行急救，而目擊者L小姐在電話訪問中亦有提到她有在現場問：「有冇人識急救？」但奈何沒人作出反應。陳小姐亦表示當時她有問在場人士有沒有人可以提供熱線電話，同樣亦沒人回應，同時陳小姐才發現在場員工很多卻沒有一人懂得急救。

Café稱自己沒有延誤救援的工作 (節目截圖)

陳小姐回應第二點指Café把取得獸醫報告合理化，陳小姐指Butter只有初步死因，並未正式解剖屍體。Café卻公開報告指Butter死於中暑而非遇溺，企圖推卸責任，陳小姐：「佢地完全係刻意抹黑！」陳小姐已經再次報警交由警方跟進。

回應第二點指Café把取得獸醫報告合理化 (節目截圖)

陳小姐回應第三點指Café聯絡善終公司並主動為Butter付款，意圖盡快為狗狗火花。陳小姐表示Café曾多次私下聯絡善終公司，稱想盡快為Butter火化，而陳小姐亦有錄音顯示Café曾多次表示會替狗主付款。

回應第三點指Café聯絡善終公司為Butter付款 (節目截圖)

陳小姐回應第四點指Café曾提到的賠償問題，陳小姐：「幾多野都換唔返Butter」。陳小姐指她們從沒提到賠償問題，是Café把電話錄音刪剪後才有大家上次聽到的版本，這一宗「羅生門」事件在網絡上的確引起不少的討論。

回應第四點指Café曾提到的賠償問題 (節目截圖)