東張西望｜柬埔寨騙案港人被困「KK園區」　市民爆：有人被取內臟

今日（17日）的《東張西望》講到最近鬧得沸沸揚揚的柬埔寨詐騙案，節目中講到有不少台灣人被騙到「KK園區」，而這股風亦有向香港邁進的現象，暫時未知道有多少港人已經被騙到柬埔寨。

《東張西望》講到最近鬧得沸沸揚揚的柬埔寨詐騙案 (節目截圖)

受害人朋友黃先生接受《東張西望》訪問時指出朋友現時被困在緬甸，黃先生指朋友一到泰國就被他們安排到提供的酒店，然後就偷渡到緬甸的「KK園區」，雖然現在還可以聯絡上，但對方稱要交贖金後才會把黃先生的朋友放到園區門口。黃先生朋友指「KK園區」已經是最後的地方，如沒有付贖金最後會被活摘器官，然彼棄屍公海，而贖金約兩萬美元。黃先生透露「KK園區」裡還有不少的香港人，他們都被困在一起：「同豬欄冇分別，大小二便都係度，佢地每日得一餐可以食，同我傾計都有人係隔離監視！」黃先生朋友向他透露，只要能騙五個人過去，便可以放他回來，但他自知沒可能騙人過去，所以情況有點差，他看到有人在那邊想逃跑，但最後被抓到還砍掉了手指，令他感到絕望。黃先生朋友還說看到有人被困在水中，只有頭部露出來，又看到有人被挖取內臟，更看到有些只有12、13歲的女孩被人強姦，情況慘不忍睹。

受害人朋友黃先生接受《東張西望》訪問時指出朋友現時被困在緬甸 (節目截圖)

《東張西望》收到不少的報料來自被困柬埔寨的港人求救，指自己能離開的方法只有付款。節目組指他們現在被困的地方應該是金邊西南方的西哈努克市，那邊是最大的貿易中心，經濟旺盛，令當地成為了犯罪集團的熱點。當地華人指「KK園區」是屬於叛軍的地方，而且生人勿近，連緬甸政府軍都無辦法監管，亦指去了「KK園區」的人基本上很難再回來，還說如果他們賺不到錢，就會被毆打、電撃等，再沒有利用價值的話就會被拿內臟去賣。

《東張西望》收到不少的報料來自被困柬埔寨的港人求救 (節目截圖)

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從台灣回來險成受害人的Maria差點被騙去柬埔寨，Maria指有個朋友最近突然找她，問她是否缺錢，更說現在可以出國包吃住，只需要到那些國家用護照來換錢就可以了。Maria：「佢講到你係個邊的衣食住行都唔洗比錢，佢地會幫你比晒，你個人過去，佢地就會幫你處理晒所有野。」但護照其實在他們手上，基本上也是跑不了。