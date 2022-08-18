柬埔寨騙案｜網紅黃巧綸曾發文叫人去當地工作：底薪2500美金

最近鬧得全城沸沸揚揚的柬埔寨騙案，在爆出台灣情侶在泰國版抓到「KK園區」後，轟動港台兩地。事件不停被發酵後亦愈揭愈多黑幕，繼早前爆出一位台灣女星的丈夫為人蛇集團首腦後，再爆出台灣一位網紅有份宣傳叫人到柬埔寨工作。

台灣網紅黃巧綸 (ig@lunlun11081108)

一位非常有背景的台灣網紅黃巧綸曾在自己的社交平台發文，黃巧綸曾徵人到柬埔寨工作，要求英文好的女生，底薪約2500元美金。網民比對過今次的柬埔寨騙案內容，認為黃巧綸的內容有相同之處，令網民懷疑黃巧綸與今次的騙案有關，

黃巧綸3年前上台灣節目《國光幫幫忙》，當晚主題《爸媽都是狠角色》，透露自己全家都有強大政治背景。

黃巧綸家族有強大政治背景



黃巧綸為何引起網友議論粉粉？是因為3年前她曾經上節目《國光幫幫忙》透露爸爸是國大代表、鎮上代表，整個家族都有政治背景，能力十分強大，更表示讀書時有老師欺負她後，老師突然被「消失」，令網友對於黃巧綸有無限聯想。



點擊睇黃巧綸介紹自己家族威水史，更曾令老師「消失」：

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事件發生後，黃巧綸感到十分無奈，因為她只是幫一位在金邊的朋友，並不是柬埔寨詐騙案的地方，更指她的朋友已經找到人了，黃巧綸說如果台灣政府想要她的幫忙，她也可以提供幫助。但黃巧綸的解釋台灣網民並不接受，令黃巧綸關掉了社交平台的留言功能。

網民比對過今次的柬埔寨騙案內容，認為黃巧綸的內容有相同之處，令網民懷疑黃巧綸與今次的騙案有關。(網上圖片)

黃巧綸曾徵人到柬埔寨工作，要求英文好的女生，底薪約2500元美金。 (網上圖片)

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