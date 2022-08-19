張曼玉重提拍《新紮師兄》舊聞　自爆被梁朝偉鬧唔識做戲就返屋企

梁朝偉與張曼玉攜手主演的經典愛情片《花樣年華》4K修復版即將在台灣重映，電影歷時15個月的拍攝，但彼此對戲的過程相當順利的，張曼玉形容：「就像在打兵乓球，對方發一個球過來，都能自然地回應，形成非常多火花！」



張曼玉回憶起兩人首次合作的劇集《新紮師兄》，當時青澀的張曼玉即與梁朝偉飾演螢幕情侶，透露當時的梁朝偉曾和她說：「你不懂演戲就回家去吧！」

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然而，經歷多年的演技磨練之後，兩人在《花樣年華》中展現十足的默契與專業，成功讓《花樣年華》驚豔影壇。

此部片在國際名導王家衛的鏡頭魅力下，流動最真誠的曖昧情感，觸動人心。不僅獲得眾多國際影展最佳外語片殊榮，更在各家媒體的「百大電影」名單中屢屢入榜，被視為21世紀最經典的電影之一。

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