東張西望｜柬埔寨騙案愈揭愈多　台灣受害人憶述驚險逃脫過程

今日（18日）的《東張西望》繼續深入報導柬埔寨騙案，連日來網上片段亦愈來愈多，更有不少的港人向《東張西望》節目組求助。

事件經過報導後不斷被發酵，網上片段亦愈來愈多 (節目截圖)

《東張西望》節目組早前收到求助，有報料人稱自己被騙到柬埔寨進行詐騙，暫時逃跑了出來，希望節目組可以提供協助。報料人指自己已經聯絡入境處，更把當地的照片傳了給節目組，但是約半小時後，節目組想進一步提供協助及聯絡時，照片突然全數被刪除，報料人亦已失聯。

《東張西望》節目組早前收到求助 (節目截圖)

而原來台灣方面的受害人亦十分多，《東張西望》聯絡到台灣受害人宋先生，他差一點就被賣去柬埔寨，幸得警方及時營救，才幸免於難。宋先生講述自己8月7日的時候在社交平台上看到一個優差，指只需要收他們的戶照，然後去換高額的報酬，騙徙向宋先生指只需配合5天就好了。宋先生指自己只能配合1-3天，而領班又說可以，所以就去了他們所要求的地方基隆，宋先生：「一到台灣基隆的時候，我人就被控制住了。」過了3天就被他們帶去了桃園繼續控制，宋先生一進去公寓就見到有4男1女在裡面，所以就知道自己肯定被軟禁了。

《東張西望》聯絡到台灣受害人宋先生 (節目截圖)

宋先生指一本戶照可以換大概新台幣10萬左右（折合港幣約2萬多），之後就會在他們的飯菜下藥，再把他們偷渡出境。最後能成功逃脫是全因有一位黃先生趁沒人注意時，在23樓爬到地下求助，當晚的11點多當地警方就上門進行營救，才能逃出生天。

宋先生指一本存摺可以換大概新台幣10萬左右（折合港幣約2萬多） (節目截圖)

香港保安局副局長卓孝業接受《東張西望》採訪時表示由一月至今共收到20個港人求助個案，而中當12人已經確認安全，有10人已回港，2人仍在當地。卓孝業聯絡其餘8人的家屬，指8名人士人身受到控制，入境處亦正安排協助他們，警務處亦有與國際刑警合作，跟當地的執法機構聯繫，而保安局亦成立了專責小組處理，為事件作調查及跟進。