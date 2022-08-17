魯豫有約 | 溫兆倫稱在TVB多年一直很聽話　如有適合劇本願再合作

溫兆倫近年主力在內地發展，雖鮮有推出影視作品，但不時通過直播與網友互動，以及參與一些綜藝節目等。最近他作客《魯豫有約一日行》，大談演藝經歷。



溫兆倫最近作客《魯豫有約一日行》。（微博@魯豫有約）

1986年，溫兆倫參演處境劇《城市故事》正式步入演藝圈，憑藉俊朗的外表、精湛的演技，他很快成為被大眾熟知，塑造了多個令人印象深刻的角色。回顧早年在TVB拍戲時，溫兆倫經常馬不停蹄趕通告，只能在化妝或者是等待出鏡時才能休息片刻，但他很感激TVB曾給予很多施展才華的機會，如果未來適合的劇本，他願意再次同TVB合作，「是鑽石始終會發亮的。」對於現狀，溫兆倫自認不火，不過他直言：「我眼裏面，我還有那團火，我把身段我要保持好，我的心態我要好，我的狀態我要好，我做的很多的事情，要讓更多的人認為，溫兆倫從來沒消失過。」

溫兆倫今年即將年滿58歲，但依然保養得宜。（微博@魯豫有約）

主持人魯豫表示，有過TVB經歷的演員，給她特別深的一個感受，就是90%都沒有任何偶像包袱，非常務實。對此，溫兆倫笑言：「從來沒把自己當什麼偶像」，他續指道：「我覺得應該，這就是一個工作，你拍戲唱歌，這些我們把它當成是個工作，我絕對不是藝術家，我純粹是一個勞動者，跟TVB合作這麼多年，我都是一個很聽話的演員，非要在我身上找一點優點的話呢，那我只能說，我的觀察力跟模仿力還挺強。」

溫兆倫笑言「從來沒把自己當什麼偶像」。（視頻截圖）

入行40年，溫兆倫由香港輾轉台灣，再到內地發展，由03年至今，他已北上差不多20年，在溫兆倫眼中，祖國是一所最好的大學：「我依然在大學，這個大學我還沒畢業，我還要在我祖國的懷抱裏面，我要變成博士，或者碩士，或者再學什麼。其實當時離開香港是，我已經在香港念完幼兒園小學跟中學了，我要升大學，我要選一所最好的大學，中國這麼大，我先去台灣地區看一看，然後再回到上海和北京看一看，這邊有很多高手，很多我學不完的事情，很值得我在這裡扎根的地方，而且這個是我祖上出去的地方。」