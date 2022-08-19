魯豫有約 | 溫兆倫望轉戰電影圈　自爆變女兒奴：出來混遲早要還

57歲溫兆倫早年憑藉無綫劇集《義不容情》中的「丁有康」與《我本善良》中的「齊浩南」一角為大眾熟知，由2003年開始轉戰內地市場，在北京定居20年，不時參與直播、綜藝，但鮮有推出影視作品。最近，他作客訪談節目《魯豫有約一日行》，暢聊工作與生活。



溫兆倫作客魯豫節目。（微博@魯豫有約）

談及這些年來最大的變化，溫兆倫即刻答道：「女兒奴，我女兒生下來是來收拾我的。」並笑言：「出來混，遲早要還的。要幫她背的被爆，幾十斤，她用的用品，突然間就說爸爸我想要一個什麼東西，有，來，她們稱我那個叫百寶箱，要什麼有什麼，連我老婆要的都有，整套從裏到外要換的衣服，都有，真的。」而事業方面，溫兆倫直言：「我覺得應該是在我有生之年，什麼時候發個好一點的劇本過來，我準備好了，就像參加《披荊斬棘2》這個舞台，要證明什麼？證明我還在。」對於下一個目標，溫兆倫想轉戰電影大熒幕：「我把身段保持好，我的心態要好，我的狀態要好，我做的很多事情，要讓更多的人認為，溫兆倫從來沒消失過。」

除此之外，主持人魯豫在節目中提及當年香港媒體圍繞他的情感生活有諸多非議的話題，溫兆倫坦言：「在我乾爹杜平金婚的那一年，我曾經說過，我不想再接受香港媒體的這些採訪，因為說出來的，跟報道出來的都不一樣，那不如不要浪費時間了，問的問題全都是坑，我等他們問完，我就走了，我說了謝謝，笑著走，這一次算我情商最低的。第一，我考慮到主場的是我乾爹，我不能去破壞氣氛，第二，我又想堅持，我不再接受香港媒體的採訪這個原則，要說到做到，這個不是鬥氣，因為就像你（魯豫）說的，假如在有些情感上面，受過傷害的時候，你會失去信心。」不過，某種程度上，溫兆倫覺得自己不是被媒體傷害，而是遭身邊的人出賣：「看錯人。但是我一直堅持口德，我會用我的閱歷，用我現在的快樂，來阻擋這些影響我。」

溫兆倫曾是圈中的俊朗小生，且演技精湛，無論正派或反派都塑造得入木三分。不過，入行以來，他一直緋聞不斷，先後經歷過三段婚姻之餘，戀情一段又一段，且不少都鬧得很難看，被指是「渣男始祖」。直到2013年，49歲的溫兆倫與小20歲的內地藝人趙庭結婚，並育有一女，至此他便以「好爸爸」、「好老公」形象示人，經常在社交平台分享家庭生活，徹底改變浪子本性。