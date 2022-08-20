鄭秀文50歲回顧入行多年片段感觸發文：咁多年崎嶇生命沒有白過

樂壇天后鄭秀文（Sammi）於8月19日年滿50歲，今日（20日），她在IG曬出粉絲為她剪接的片段，多謝大家一路以來的支持，以及感慨多年來的心路歷程。



Sammi亦被很多藝人視為偶像。（instagram@sammi_chengsauman）

片中由Sammi剛出道不久的畫面開始，在《千年如一日》的背景音樂中，逐一變換她不同時期的照片，包括演唱會、專輯封面、紅地氈、劇照、廣告、健身等，令她非常感觸，並配文道：「感謝歌迷給我剪輯這個。這提醒了我咁多年一直的努力都沒有白費。這提醒了我咁多年的崎嶇生命都沒有白過。入五，有感觸，但感恩更多更多。依然相信，每天努力和用心，生命，就不會白過。謝謝你們一直是我的動力。#這幾天生命中的好朋友使我一再感動甚至溫暖到落淚 #依然相信關關難過關關過」。

+ 27

自入行以來，Sammi經歷過不少起起跌跌，她一直身體力行傳播正能量，鼓勵、感染著大家一同前行。生活中總是積極樂觀又自律，而工作上，儘管早已是樂壇天后，但她依然堅持在曲風、MV、演唱會以及電影等方方面面不斷嘗試，挑戰自我，也正是如此，Sammi塑造了很多經典角色，在舞台上也留下了很多經典造型，且金曲無數，絕對是一位名副其實的「百變天后」。

點擊下圖睇Sammi更多靚相：