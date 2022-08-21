披荊斬棘2︱32位藝人共住兩層湖景別墅　周柏豪組房型最大最靚

內地綜藝節目《披荊斬棘2》集結多位港台80後、90後的偶像，包括杜德偉、蘇有朋、任賢齊、吳卓羲、林峯等，在19日正式播出後，即刻引起網友熱議，由舞台設計、燈光再到宿舍等，都好過剛播完不久的姊妹節目《乘風破浪3》，被網友直指偏心。



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今次節目在長沙錄製，與上一季一樣，有別於女藝人分開入住，32位哥哥全部住在湖邊的一棟兩層別墅中，分為兩間雙人房，七間四人房，可根據喜好選擇湖景或遠景房型，每間房都有獨立廁所，以及休息區域，當中環境最好的，要數周柏豪所在的「唱作A組」，儘管是四人房，不過空間寬敞，窗外是靜謐的湖景；而別墅外的活動區域也很大，雖然沒有去年的藍框，但亦有乒乓球檯供大家玩。除此之外，餐廳也分為兩個區域，當中更有成行的梳化，並且節目組為哥哥們精心準備了午餐，包括中餐、西餐等，菜品豐富。

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不過，今次比起第一季哥哥們的大別墅規模小了很多，去年於海口錄製時，除了室內場地寬敞之外，室外還可以打籃球，甚至是攀石，更有一大片草地，環境比起今季更加優美。即使如此，哥哥們的宿舍比起姐姐們仍精緻很多，加之舞台效果、服裝等，不可同日而語，因此不少網友都感嘆道：「比姐姐們的好太多了」、「芒果把偏心寫在臉上」、「披哥浪姐的用心程度差太多」等。

點擊下圖睇第一季大別墅：