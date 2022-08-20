東張西望｜港人被騙到柬埔寨遭「賣豬仔」　最後靠一招成功逃生

柬埔寨人口販賣案有多名港人「被賣豬仔」到當地。《東張西望》今日（20/8）一集找來了一名經歷柬埔寨人口販賣後逃生的港人K先生，分享親身經歷。



K先生向《東張西望》表示，早前在網上找到搵快錢機會，聲稱到泰國曼谷開戶就可以拿到錢，但沒有明言銀行帳戶還是公司帳戶。K先生說：「佢話可以攞到15至20萬，開兩個戶口。第一日開一個即日畀15萬，仲會畀一萬蚊生活費。」

K先生「被賣豬仔」到柬埔寨。（《東張西望》截圖）

機票同酒店食宿都安排好，原來係騙案。（《東張西望》截圖）

出發前，對方還十分貼心地替他安排酒店住宿、保險。不過K先生一抵達後，就有一名持證件的人迎接他，還不需要辦理過關手續也不用經過海關，之後更被立即收走了護照。K先生說：「一到柬埔寨就有個持證件嘅人接我，嗰個係當地人，柬埔寨人，講英文。都唔使辦理過關手續，都唔使過海關。」

K先生表示人在外地出事，要找香港入境處。（《東張西望》截圖）

離開機場後，又有另一個操普通話的人接他上車往西港方向出發。K先生發覺有異，在車上不斷向司機以想上廁所為由要求停車但被拒。這時候K先生就上前拉下波棍令車輛減速後，才能成功跳車逃生，當地人曾想將他拉回車上但力氣不夠，阻止不到他。

K先生逃生之旅。（《東張西望》截圖）

K先生在柬埔寨報警，不過當地警方不理會他。（《東張西望》截圖）

其後，K先生見到一存架貨車後就拉着貨車邊行駛了20分鐘左右後，才跳下車，後來截停了一個講普通話的內地人說明情況後，才終於可以回到機場。他說：「到咗機場後我喺機場過咗一晚，第二日再聯絡香港入境處人員，佢哋除咗幫我同中國大使館來回Email，幫我辦旅行證件之外。因為我想返香港，最後佢哋仲喺幾日之內幫我訂到隔離酒店。」

K先生指中國大使館十分幫手。（《東張西望》截圖）

救助電話。（《東張西望》截圖）

K先生更表示有事要找入境處：「有咩事第一時間搵香港入境處，因為佢哋有個網絡電腦好方便，唔使有網絡連線，有數據就可以打畀佢哋，24小時嘅。」不過K先生就指，沿途想尋找柬埔寨警方報案時均被拒，原因是沒有人會英文或是普通話，就算是機場柬埔寨警方肯替他報案，也要收錢才替他落案。