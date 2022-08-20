柬埔寨詐騙案傳泰國變中轉站　泰國通胡慧冲：去私竇有存在性危險

柬埔寨人口販賣案成為了近日新聞標題，除了中國大陸及台灣等地，也有港人被誘騙到柬埔寨、緬甸等國，遭禁錮從事網騙工作，期間遭虐待及勒索。保安局副局長卓孝業今早（19日）在電台節目表示，當局接獲23宗求助，當中11人仍未回港。近日旅遊限制逐步解鎖，有不少香港人都因為人口販賣案而打消了前往泰國旅行的念頭。曾主持多個旅遊節目的「泰國通」胡慧冲接受《香港01》訪問時，也呼籲大家盡量不要前往泰國旅行，就算到訪泰國也要注意自身安全。



泰國通胡慧冲呼籲大家小心安全。（Youtube截圖）

泰國旅遊安全？

「泰國通」胡慧冲接受《香港01》訪問時表示自己的消息來源均來自《香港01》報道，但暫時未見泰國傳媒有廣泛報道，說：「就講呢啲騙案，除咗香港人台灣人被騙徒騙到柬埔寨、緬甸做黑工之外，查實都有啲泰國人被騙到呢啲地方，久唔久都有泰國新聞講呢啲，但係就未至於好轟動，所以泰國有時都會呼籲啲人要小心，但係不至於鋪天蓋地咁講。」

有「泰國通」之稱的胡慧冲（Roger）回覆《香港01》時稱自疫情開始，幾乎日日都會拍片為大家報道泰國最新的情況，更試過連續100日無間斷出片，相當厲害。（IG@thailand_roger）

泰國有人口販賣案新聞？

胡慧冲表示，泰國當地新聞並沒有廣泛報道，但也不代表不存在這些問題。他續說要根除這些問題，最重要的是泰國政府將犯罪集團連根拔起。去泰國旅遊安全與否？胡慧冲說：「到目前為最好都留意返《香港01》報道，因為每日都有新事情出現，譬如呢幾日都見唔到通街搶人事件，但係嚟緊會唔會有呢，冇人知。大家經常都講，呢個世界上都有好人同壞人，我唔夠膽100%講香港人好安全，泰國又好安全。」

泰國通胡慧冲指當地並沒有太多關於人口販賣案的新聞。（IG@thailand_roger）

胡慧冲分享三個泰國旅遊安全Tips

訪問中他也分享了三個泰國外遊要注意的事項，呼籲大家少去夜街：「人在外地好多樣嘢都要小心，譬如唔好去偏僻同埋好靜嘅地方，同埋唔好炫耀，戴晒金錶金鏈，攞晒啲錢出嚟。如果大家真係好擔心，出入叫車會見到司機number，就最好影低個number send畀朋友，叫佢哋隔15或者20分鐘後搵你，確保安全，尤其是陌生人畀啲好嘢你，或者帶你去一啲地方，最緊要千唔好制。去夜街要小心，譬如咸鹹濕濕嘅，有人叫你去私竇，嗰啲就算唔關人口販賣，都會有存在性危險。」

泰國通胡慧冲分享三個泰國旅遊安全Tips。（IG@thailand_roger）

Tuk tuk車安全？

有不少香港人去泰國都會坐tuk tuk車，胡慧冲則表示坐tuk tuk車相對上比較不安全，其一因為坐tuk tuk車會有可能被搶手袋，其二收費也沒有call車來得透明，他還建議大家出入call車較好，說：「tuk tuk車冇冷氣，天氣又咁熱點解要辛苦自己呢？」也提供了一個安全tips，說：「泰國冇Uber，我哋係用Grab。如果有事發生，泰國可以打一個tourist police（旅客警察）電話，1155。」

泰國通胡慧冲指坐Tuk tuk有一定安全問題，出入還是坐Grab車比較好。（IG@thailand_roger）

胡慧冲續指，他也聽聞過人口販賣的事，以前在芭提雅有人招攬人到柬埔寨、緬甸等地做「荀工」，說：「據聞以前有華人喺芭提雅咁做，我都係據聞，而家就唔知啦，早一年半年都聽過朋友講呢啲。以居住喺泰國嘅香港人嚟講，（對柬埔寨人口販賣案）普遍反應都係一般般，相反地亦都有啲消息傳出嚟，開始有華文哄啲本地人去柬埔寨做嘢，呢排就多咗呢啲廣告喺Facebook出現。」

可以話胡慧冲其實陪住港人成長。（IG:thailand_roger)

可以去泰國玩？

胡慧冲有沒有遇過有人邀請他去柬埔寨工作？他笑說：「我諗佢哋會揀人嘅，會搵啲精靈啲嘅，搵我做乜？年齡又大，浪費米飯啦。」最後他也給了一些建議，說：「首先去泰國旅遊要考慮清楚先，睇多啲新聞先。唔講風唔風險呢樣嘢，而家個風吹得咁勁嘅話，去到你都提心吊膽，你都驚，你啲屋企人都驚，與其係咁不如遲啲覺得安全冇事先考慮。」