聲夢傳奇2｜學員被批發明星夢　趙小婷：參加比賽唔係為大紅大紫

《聲夢傳奇2》一班學員昨日（20/8）出席商場活動唱Live，趙小婷（Pamela）接受《香港01》訪問時，表示為出席活動唱歌給樂迷聽而感到開心。



趙小婷說：「今日揀咗第一輪比賽唱嘅《愛的根源》，想再試吓唱呢首歌，因為比賽嘅時候太緊張，同埋未熟習環境，所以呢首歌發揮係未滿意，有一段時間對呢首歌幾有陰影，希望今日可以衝破呢個陰影。」

趙小婷（Pamela）出席商場活動。（林迅景攝）

自他們出現在節目後，不時都有網民批評，指他們「發明星夢」。趙小婷正面回應這些評論，她說：「我覺得每個人有夢想都係好事。我有時都會諗，一世人都係得一條命，咁想做啲咩都冇人阻止到，亦冇人可以為你人生做任何決定。呢次唔止係夢咁簡單，仲係一個磨練自己，攞到呢世人未必可以擁有嘅機會。」

唱歌玩遊戲。（林迅景攝）

她續指，雖然參加了《聲夢傳奇2》，但並不代表她要放棄學業，不再繼續修讀醫科：「我從來都唔覺得夢想同讀書有衝突，唔會咁單一。我參加比賽唔係為大紅大紫，而係為咗有經驗而參加，我為嘅係過程。明星夢，我夢想未必係紅出國際，而係純粹想學嘢。」她表示，就算將來入娛樂圈，也不一定要放棄做醫生，還指出以往有前例可以同時兼顧兩方面的：「我相信係有彈性，同埋我都想讀埋個學位先，因為自己對讀醫仲係好有興趣。」