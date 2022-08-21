聲夢傳奇2｜13歲趙紫諾認壓力大到唞唔到氣：每日要做幾個鐘功課

《聲夢傳奇2》熱播當中，其中不乏參賽之後人氣急升的學員，其中趙紫諾（Sabrina）被喻為是第二個炎明熹，因表現、歌喉出色而十分被睇好。正在放暑假的趙紫諾（Sabrina）昨日（20/8）出席商場活動唱Live吸引了大批歌迷到場支持。她接受《香港01》時就談到自己的近況。



趙紫諾（Sabrina）被喻為是第二個炎明熹。（林迅景攝）

趙紫諾（Sabrina）直言參戴後發現時間不夠用，因為要同時兼顧比賽、練習以及學業，而且功課還相當之多。她說：「時間比較少，因為學校有好多功課，真係好多功課，所以比賽嘅時候都要做功課，但係我覺得學業係最重要。」

趙紫諾與「師姐」詹天文（Windy）。（林迅景攝）

她坦言，每一科目都會同時有功課，所以她每天都要花幾小時做功課，說：「每日都要做幾個鐘功課，如果唔係功課就係要溫習第二日嘅嘢，如果有考試就要溫習成個學期嘅嘢。每一日每個老師都會畀好多功課，有人會話可唔可以畀少啲，但係我嘅老師都唔係特別care。」會不會互相抄功課？這樣就可以節省時間去比賽。她直言絕對不會，因為覺得做功課是為了自己好，不會因此而偷懶。她又說，有時也有學業上的project需要完成，但要在非常短的時間內完成，所以對她來說讀書十分有壓力。

趙紫諾直認學校功課多，不過已經開始習慣。（林迅景攝）

她直言，在香港讀書壓力很大。問到她，是否覺得壓力大到「唞唔到氣」，她回答：「係！我都係！我好多時間壓力好大，比正常嘅做嘢，同埋我食嘢嘅時候或者同我friend傾偈，都會諗到壓力係幾大，覺得自己get use of it（習慣咗佢），所以都唔係太大問題，同埋我知道長大之後，壓力一定會增加，所以我覺得我自己OK。」她說，會透過聽音樂、食炸雞、雪糕、薯條等去減壓，笑說：「it's becoming very unhealthy right now.（愈嚟愈唔健康）but it's OK !」

今屆年紀最小的參賽者趙紫諾（Sabrina）備受期待。（梁碧玲攝）

她透露，自己在香港出世，後來就搬到了英國生活，最近才回到香港讀書，令她最不習慣的可說是香港的讀書環境，因為壓力實在太大。來到香港之後，她還十分努力地學習廣東話，說：「我一直都係講英文，所以冇諗過要學，但係嚟到香港我覺得一定要學，係正常都一定需要有嘅，我自己都想學。」