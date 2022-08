聲夢傳奇2｜13歲趙紫諾認壓力大到唞唔到氣：每日要做幾個鐘功課

《聲夢傳奇2》熱播當中,其中不乏參賽之後人氣急升的學員,其中趙紫諾(Sabrina)被喻為是第二個炎明熹,因表現、歌喉出色而十分被睇好。正在放暑假的趙紫諾(Sabrina)昨日(20/8)出席商場活動唱Live吸引了大批歌迷到場支持。她接受《香港01》時就談到自己的近況。



趙紫諾(Sabrina)被喻為是第二個炎明熹。(林迅景攝)

趙紫諾(Sabrina)直言參戴後發現時間不夠用,因為要同時兼顧比賽、練習以及學業,而且功課還相當之多。她說:「時間比較少,因為學校有好多功課,真係好多功課,所以比賽嘅時候都要做功課,但係我覺得學業係最重要。」

趙紫諾與「師姐」詹天文(Windy)。(林迅景攝)

她坦言,每一科目都會同時有功課,所以她每天都要花幾小時做功課,說:「每日都要做幾個鐘功課,如果唔係功課就係要溫習第二日嘅嘢,如果有考試就要溫習成個學期嘅嘢。每一日每個老師都會畀好多功課,有人會話可唔可以畀少啲,但係我嘅老師都唔係特別care。」會不會互相抄功課?這樣就可以節省時間去比賽。她直言絕對不會,因為覺得做功課是為了自己好,不會因此而偷懶。她又說,有時也有學業上的project需要完成,但要在非常短的時間內完成,所以對她來說讀書十分有壓力。

趙紫諾直認學校功課多,不過已經開始習慣。(林迅景攝)

她直言,在香港讀書壓力很大。問到她,是否覺得壓力大到「唞唔到氣」,她回答:「係!我都係!我好多時間壓力好大,比正常嘅做嘢,同埋我食嘢嘅時候或者同我friend傾偈,都會諗到壓力係幾大,覺得自己get use of it(習慣咗佢),所以都唔係太大問題,同埋我知道長大之後,壓力一定會增加,所以我覺得我自己OK。」她說,會透過聽音樂、食炸雞、雪糕、薯條等去減壓,笑說:「it's becoming very unhealthy right now.(愈嚟愈唔健康)but it's OK !」

今屆年紀最小的參賽者趙紫諾(Sabrina)備受期待。(梁碧玲攝)

她透露,自己在香港出世,後來就搬到了英國生活,最近才回到香港讀書,令她最不習慣的可說是香港的讀書環境,因為壓力實在太大。來到香港之後,她還十分努力地學習廣東話,說:「我一直都係講英文,所以冇諗過要學,但係嚟到香港我覺得一定要學,係正常都一定需要有嘅,我自己都想學。」