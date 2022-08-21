威廉與卓君澤的婚禮6缺2　小煜因舞台劇缺席仍大方包10萬賀禮

台灣男團棒棒堂成員是不少90後的回憶，今日（21日）6位成員中第3位人夫廖亦崟（威廉）已經誕生。棒棒堂的成員莊濠全（敖犬）、劉峻緯（阿緯）及廖允杰（小傑）皆有到場祝賀，而楊奇煜（小煜）及邱勝翊（王子）因為有工作就沒有到場，小煜雖然沒有到場，仍然送上10萬元賀禮給威廉，立馬把棒棒堂第一位人夫阿緯的8萬元賀禮比下去。

威廉與卓君澤的婚禮照片 (ig@yangchiyu)

威廉與卓君澤的婚禮星光熠熠，除了棒棒堂成員外，更有不少很多年沒見而與棒棒堂息息相關人物出現，例如：翁瑞迪（阿本）、簡翔棋（小馬）及謝富丞（MONKEY），也有很多藝人到場祝賀，連剛剛病好的納豆也有到場。小煜也在社交平台發文：「新婚快樂，一定要幸福喔，你的婚禮我又到不了真的抱歉，只能獻上不在場祝福和10萬的紅包。因爲我在台中中山堂演生命中最美好的5分鐘。下週8/27.8/28還會去桃園展演中心表演，到了9/30-10/2還在台北戲曲中心巡迴，年底我還要演出新劇我在詐騙公司上班，真的抽不了身去參加你的婚禮希望你能體諒。」小煜此言一出，網民立即留言笑指小煜像賣廣告比較多，小煜在最後更搞笑的留言：「再次祝你票房大賣，喔不 新婚愉快❤️」令大家笑翻的說這是怎樣的祝賀？網民亦紛紛祝賀威廉快點生小孩，可以與阿緯及小煜「對親家」。

剛剛病好的納豆也有到場 (ig圖片)

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