鹿晗中學打波引四五層女生圍觀　30歲後學會思考：人不能一直忙碌

內地男星鹿晗已大半年都未公開亮相，最近他作客毛不易、李雪琴主持的以原生朋友關係為切入點的場景化真人騷《毛雪汪》，與兩人一起唱K、聊天、吃飯，更大談當年在學校做校草的點滴，引起網友熱議。



鹿晗久未公開露面。（微博@毛雪汪不是毛血旺）

在上周的預告中，鹿晗曾表示當年作為學校的風雲人物感覺很爽，由讀中學開始便一發不可收拾：「因為我小學特別矮，1米5都不到，完了以後我就是一個暑假直接躥到一米七了。後來到了初一，進了那個學校以後，不斷的有高年級的學姐就突然說，你好可愛，三四個一下把我包圍了，當時就（懞了），我當時才一米五，一年以後長高了，（開始一發不可收拾）。」隨即他更描述了當年的盛況：「在我們那個教學樓，它是一個U字形，中間是有一個籃球場的，我在這打籃球的話，就是整個四五層的玻璃上全是女孩在看。高中已經有自己的貼吧（類似論壇），別人已經幫我建了，而且是我在我們學校裡專門有一個帖子。完了還有別的學校，聽說你們學校鹿晗挺帥。」

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那時的鹿晗非常享受被關注，他笑言：「當時也是因為年輕，嘚瑟，就是我知道自己在學校裡挺出名的，因為我們是海淀外國實驗學校，就是由小學、初中和高中，我們就選擇從小學開始走，從小學這地方，一直走到初中，再繞回來到高中。」

雖然鹿晗今年已經32歲，但依然保持著剛出道時的花美男形象，他坦言年過30之後，會開始思考、總結，或者這也是他最近兩年來沒有推出影視作品的原因：「我覺得人不能一直忙碌，一直往前衝，再忙碌下去可能會出問題，所以一定要歇下來，到一定的階段，該靜下來就靜下來想一想，完了再沖。人不可能一直衝，一直衝那是機器，對吧，AI了。」不過，鹿晗透露，現正籌備演唱會，可能不久後會再同大家見面。