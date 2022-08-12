山寨鹿晗「鹿哈」紅到上節目遭全網抵制　律師：涉不正當競爭

內地山寨男團ESO因模仿韓國男團EXO引起網友關注，當中鹿晗為「鹿哈」、黃子韜為「黃子誠」，還有模仿TFboys成員王俊凱的「王俊卡」、易烊千璽的「易烊干洗」，模仿韓團Bigbang成員G-dragon的「權酷龍」，模仿王一博的「王二博」等，由一班草根網紅自行組建，以「低配版EXO」為賣點，在短視頻平台吸粉。



內地ESO男團，中間黃色頭髮為模仿鹿晗的鹿哈。（視頻截圖）

原本以為幾人只是小打小鬧，大家笑一笑也就過去了，不以為然，然而，最近ESO愈發高調，不止推出專輯，頻登微博熱搜，日前更有網友發現他們與人氣頗高的楊迪、劉維一起錄製綜藝節目，因此在網絡掀起軒然大波，幾乎一致抵制，鬧爆節目組及ESO，一方面指責他們竊取韓國男團EXO 10年來的勞動成果，另一方面，批評娛樂圈不應該助長推崇這種猶如跳樑小丑、嘩眾取寵的風氣。

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事件在網絡發酵後，有份參與節目錄製的楊迪、劉維火速發文道歉，聲稱會讓節目組剪掉ESO相關片段。而ESO中人氣最高的鹿哈也在12日凌晨連續發文，澄清只是受好友邀請去現場打氣，其後又拍片表示「其實醜小鴨也渴望變成白天鵝」，過了幾小時，他再度發文解釋：「我們從來沒有覺得我們是網紅，也從來沒覺得我們是山寨，對我們來說山寨對我們也是很好的稱呼，我們並沒有覺得模仿很丟人，我只是希望家裡過得更好，我從來沒有打著他人名字去騙人，我只是希望不要隨便詆毀一個人……」更附上訪問內容，講述「出道」過程。

最初鹿哈只是為網名叫「愛笑的凌達樂」，因有網友留言指他似鹿晗，他便慢慢開始模仿，播放量高的時候，能達到幾十萬至百萬。嘗到甜頭後，鹿哈在2020年底申請小號，改名「鹿哈」，拍了一段視頻介紹：「大家好，我是鹿哈，不要再叫我鹿晗。」沒有想到直接成為大熱門，此後正式以「鹿哈」活躍，他坦言如若見到鹿晗，只能跟對方說聲謝謝、鞠躬，因為是靠鹿晗「給予」的流量。此外，ESO更在訪問中揚言，娛樂圈裏的人要做的事，他們也要嘗試做一做，想加入電影行業，哪怕沒有片酬，客串都可以，還想發唱片、拍劇等。

有網友翻出鹿哈以前的直播畫面，與現在相差甚遠。（微博圖片）

然而，有網友翻出鹿哈在8月初回覆網友的評論，直言自己是靠努力模仿，且成功了，還反問網友「你也可以模仿，你能成功嗎？你模仿會有人看嗎」等，再度激起民憤，而現在這些評論已被他刪除。

鹿哈絲毫不覺自己模仿鹿晗不妥。（微博圖片）

眼見事件愈演愈烈，多個官方媒體陸續發文表示「ESO組合模仿行為侵權」，據律師指出，EXO作為韓國男子流行演唱組合，鹿晗、黃子韜、張藝興等中國明星曾經加盟，在中國公眾尤其是年輕人群體中有一定影響。ESO組合模仿EXO組合的名稱，又模仿鹿晗、王一博、張藝興、林俊傑等流量明星，取名鹿哈、王二博、張藝西、林俊絕等名字，這種模仿行為屬於不正當競爭中的商業標誌混淆行為，或者叫仿冒行為，應當承擔相應的法律責任。

律師指ESO組合模仿行為侵權。（微博截圖）

點擊下圖睇鹿晗照片：