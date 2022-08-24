容祖兒來生望做男性　屋企曾遇火災：當時想有個男人可以冷靜處理

容祖兒（Joey）在真人騷《牧野家族》中體驗鄉野慢生活，最近兩集中，她與同為嘉賓的演員王子文見面，一起摘菜、飲咖啡、打邊爐談心等，兩人很快熟絡。



Joey與王子文慢慢熟絡。（微博@湖南衛視牧野家族）

吃飯期間，Joey被問及「如果有來生，下輩子想當什麼？」，她直言：「我想試試看做男生，做一個有責任感的，能夠照顧家庭的。我想為我家庭多付出一點。」王子文好奇地問：「什麼事男生才能實現，女生做不了？」Joey解釋道：「一些很大的事情。我記得有一年我家裡着火了，那時候的我是第一次拍電視劇，回家已經很累了，我倒頭就睡。我記得是早上的時候，就聽到砰的一聲，當我張開眼睛的時候，我看到我眼前是火，燒東西的，着火了！然後我就立刻把自己被子弄濕，想蓋著它，但是我的被子就是沒有夠濕，然後那個火就順著那個被子就變成了一條火龍了，整個房間我覺得沒救了。我就立刻叫我媽媽醒來，然後我的弟弟我也要叫他走，我記得他鞋都沒有穿，我們就逃出來了，然後最後我的家裡，我就從遠看，它真沒了。」

其實Joey不是第一次提及責任感的問題，早在節目剛播出不久，她就曾經談及單親家庭生活，自己甚至是活成了父親的那個部分。她續指道：「那時候我就只打了給我的經紀人說，着火了！我就掛線了，她在台灣跟著謝霆鋒跑宣傳跑通告，她就立刻坐飛機回來，但是我已經在醫院了，然後見到我的時候，她嚇了一跳，原來我整個臉都是黑的。但是我不知道，沒有顧得上。那一刻我在想，如果有一個男人在我的家裡，他就可以很冷靜地幫助我們解決這個問題。」這時一旁的王子文即刻反駁道：「不見得！你為什麼覺得男人就會冷靜？他萬一跟你一樣慌呢？也不是沒有這個可能的。」Joey也表示認同：「當然啦，但是我渴望。」王子文續指道：「我明白，你覺得會有人去幫助你，有一個結實的肩膀可以讓你去依靠他。」其後她繼續問Joey：「你會渴望你身邊有一個男朋友嗎？就是有人照顧你嗎？」Joey坦言：「有一個人吧，就是多一個人可以商量。我的能力只能夠在舞台上面，因為我這二十年都在舞台上面，我能夠懂得怎麼應變，但是我在生活上面，我真的需要一個人去一起合作，一個人還是會有點不完整吧，希望吧。」

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