微博電影之夜 | 謝霆鋒隔空放閃　拒帶王菲出席竟同容祖兒有關？

2022微博電影之夜於14日晚舉行，李冰冰、劉亦菲、謝霆鋒、李易峰、鄧超等悉數亮相，場面星光熠熠。晚會期間，王祖藍與央視主持藍羽搭檔，帶來電影棟篤笑《我們@電影：港片港樂》，大談經典台詞與配樂，他還開起謝霆鋒的玩笑，引起網友意義。



王祖藍李亞男一起出席微博電影之夜。（微博@王祖藍工作室）

事緣提起王家衛執導的電影《重慶森林》時，王祖藍唱起《夢中人》，過程中不忘與台下的謝霆鋒互動，更向對方送出飛吻，令謝霆鋒難忍笑意，笑得甜蜜，而王祖藍解釋道：「因為他是現場最捧場的人。」

眾所周知，《重慶森林》是王菲影視代表作之一，插曲《夢中人》亦有她主唱，網友也get到王祖藍的用意，且有指謝霆鋒當晚的髮型是在王菲投資的Salon做，因此網友都為兩人的「隔空放閃」津津樂道：「謝霆鋒一如既往聽到別人cue女朋友就控制不住地笑+臉紅」、「看我鋒多麼嬌羞」、「鋒菲真的好甜，謝霆鋒嘴角都快咧到耳後了」等。

謝霆鋒樣貌身材都keep得好好。（微博@霍汶希Mani）

而據內地媒體報道，與謝霆鋒一起拎「年度影響力演員」的惠英紅透露，見到謝霆鋒參加微博電影之夜後，自己立即推薦王菲參加，但被男方拒絕，因為謝霆鋒說王菲喜歡安靜，不喜歡這樣的活動，更笑言如果王菲參加了，容祖兒這個大嘴巴肯定嘰嘰喳喳，令網友爆笑。

謝霆鋒與惠英紅一起拎「年度影響力演員」。（微博@霍汶希Mani）