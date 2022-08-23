東張西望｜九龍城劫案徐婆婆被搶16000元　揭露宿十多年淒涼原因

今日（23日）的《東張西望》講到昨日（22日）一宗在九龍城發生的搶劫案，被搶劫的徐婆婆74歲，靠拾荒維生，露宿賈炳達道公園十多年的原因。

《東張西望》講到昨日（22日）一宗在九龍城發生的搶劫案 (節目截圖)

昨日（22日）徐婆婆被賊人搶去16000元，是前晚（21日）小兒子探望婆婆後留下的生活費，豈料賊人連同手機及手推車的鑰匙一併搶去，令婆婆鎖在馬路邊的手推車都無法取出謀生。幸好得到附近街坊的幫忙，剪開鎖頭及拿食物給她，頓時變得人間有情。有街坊指婆婆前年曾試過在附近被車撞到，而且留院多月，令她行動不便，而這件搶劫案便揭露了婆婆的坎坷路。

徐婆婆被賊人搶去16000元，是前晚（21日）小兒子探望婆婆後留下的生活費 (節目截圖)

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徐婆婆於1993年從內地來港，家中原本有兩子一女及丈夫，曾居東頭邨，但因為丈夫經常家暴她，所以徐婆婆離家出走：「老公唔好，佢打我，打我個頭，好辛苦。」但有子女的婆婆為什麼有家不回呢，原來婆婆與大兒子關係不好：「同大仔無關係，佢老婆唔好，鬧交，已經三年無搵過佢。」而女兒每隔兩星期就會來探望一下婆婆，會帶婆婆回家洗澡。

徐婆婆於1993年從內地來港，家中原本有兩子一女及丈夫，曾居東頭邨 (節目截圖)

《東張西望》主持與婆婆講述賊人搶劫過程，婆婆示範賊人箍頸掩口，不讓婆婆說話，然後就搶走婆婆的腰包。婆婆透露事發後，警方曾聯絡她的小兒子，小兒子送上200元給婆婆應急，街坊更有愛地送上日用品及熱食予婆婆充飢。