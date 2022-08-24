57歲張家輝籲支持《明日戰記》　兩鬢斑白現眼紋網友心痛滄桑不少

古天樂監製及主演的電影《明日戰記》內地票房衝破5億人民幣（約5億7千萬港幣），古天樂手親自撰寫親筆信答謝影迷及院線支持。



《明日戰記》的終極被海報甚有大戰逼近的感覺。（電影海報）

於《明日戰記》中特別演出的張家輝近日用廣東話拍片，呼籲內地網友支持新戲，他說：「《明日戰記》希望大家能夠多多支持，爭取更多嘅排片。電影多元化，永遠都值得支持與推動，高強度嘅特技，話畀大家知我哋對電影嘅熱誠，多謝！」

張家輝在預告「天幕就是我，我就是天幕」，似是整個計劃的操控者。（《明日戰記》預告截圖）

有網友認為張家輝應該用普通話拍片，該網友的留言近日上了微博熱搜，卻遭到其他內地網友炮轟。有人反駁問：「粵語不是中國話？」有人認為：「一個打小只說粵語的人，你們難道讓他說山東話？」此外，有人表示是網絡風氣問題，「這屆網友甚麼都想管，得加大力度整治網絡空間呀」、「網上戾氣達到頂峰了麼」；有網友則幽默道：「粵語你可能還能聽懂點，普通話我怕你哭」。而不少人呼籲不要被負面言論帶風向，翻查網上言論，支持張家輝的留言屬於多數。

另外，57歲張家輝的外貌亦成了討論焦點，他的兩鬢斑白，眼角現魚尾紋，嘴唇亦頗為蒼白，與上月出席《第30屆香港電影金像獎》時精神奕奕的樣子有一段距離，不少人都感歎他有滄桑感，心痛表示：「看着看着都老了」、「老了不少」，並關心勸張家輝多休息。張家輝深受內地網民愛戴，不少人都親切地稱呼他的花名「渣渣輝」，更指睇完張家輝的宣傳片後一定會入場支持《明日戰記》。

部分內地網友頗為關注張家輝的外貌，另有人指一定會入場支持《明日戰記》。（微信影片截圖）

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