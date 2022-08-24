張敬軒欣賞林家謙有要求：終於搵到個比我奄尖　其實佢哋點認識？

唱作人林家謙（Terence）一連7場《SUMMER BLUES》紅館騷頭場嘉賓為張敬軒。張敬軒當晚透露，早於2017年便認識林家謙，當年他已非常欣賞家謙的音樂才華，張敬軒說：「我記得我哋係打過幾次電話後，我就問佢，喂你可唔可以出嚟唱歌啊？我聽你個Demo聽得好舒服，我覺得好好聽。」張敬軒更送林家謙私伙高級錄音器材，令林家謙深受感動。



張敬軒擔任林家謙頭場嘉賓。（葉志明 攝）

林家謙中學時曾送Demo向陳奕迅自薦 五年前首次見面終獲對方賞識

說起林家謙和張敬軒的緣分，就不得不提林一峰。在2013年一場大專聯校歌曲比賽中，林家謙的出色表現受到嘉賓林一峯賞識，林一峰亦找機會將林家謙引薦給張敬軒，但理由竟然是兩人撞樣，令張敬軒聽後哭笑不得。張敬軒於2018年8月接受香港電台節目《騷動音樂》時透露：「我同林家謙嘅相識係因為一個我覺得有啲無聊嘅人，唔係，唔係一個無聊嘅人，係一件無聊嘅事情。有一日林一峰專程打俾我，佢話我一定要介紹你識一個人。我以為佢要介紹嗰個人好有才華又盛，（佢話）佢同你好似樣。」

音樂人林一峰。（IG@chetlam）

張敬軒當時沒有答應林一峯的見面邀請。直到有次出席公開活動，他在走廊的盡頭首次與林家謙見面，張敬軒形容對他的第一印象是文質彬彬，但不似樣，「佢國字面，我呢啲咁三角，胡鴻鈞面型，係兩種風格。」

林家謙曾坦言當初想過成為樂手，但在林一峰提攜下開始作曲。（節目截圖）

張敬軒聽過林家謙作品後，隨即邀請他一同製作2018年的回歸專輯《Senses Inherited》，張敬軒從林家謙交出的7首歌中，挑選了5首歌放入專輯中。張敬軒最欣賞林家謙對音樂有高要求，張敬軒笑指：「終於搵到個比我更加『奄尖』嘅人，佢奄尖係因為佢覺得你係前輩，佢話你又唔好意思，但會用好多方法警告你唔好怠慢咗我首歌，（例如）佢好積極問我有冇編曲聽呀，嗰度係咪特登㗎、好唔好㗎。」張敬軒又稱讚林家謙家教好，有才華卻不自大。

張敬軒攬林家謙。（葉志明 攝）

點擊睇林家謙演唱會頭場圖輯：