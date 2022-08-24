近年韓劇男神獨欠「濃顏」風　車銀優朴寶劍等都不達標？

韓國近10多年都盛行美男風，白淨小生形容的演員和偶像等大受海內外粉絲歡迎，就如車銀優、朴寶劍和宋江等。最近韓國討論區上，一篇有關「現在2、30代女生要求變低的外貌」的文章備受關注，未知讀者又有沒有頭緒呢？



網民列出了這一類外貌的特徵，包括五官深邃、T字位清晰和偏南韓人面相，並講到這樣外貌雖然非每人的最愛，但大部人也會認受的帥氣外表，只是在現在2、30代女性之間人氣有遂漸下滑的趨勢。讀者可能會覺得模稜兩可，可是提到張東健、車勝元、鄭雨盛、高洙、宋承憲和李敏鎬等男神的話，相信就能確實知道是擁雙眼皮、五官深邃且較有男人味的外表。

有網民表示「濃顏」風的韓星近年愈來愈少。（網上圖片）

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宏觀近10年，不論韓國男演員和歌手大多走花美男路線，其中以朴寶劍、李鍾碩和車銀優等最為代表性，甚至部分穿起女裝比女生更精緻。花美男有着高人氣，但都仍有一班粉絲力撐五官深邃的男生永不過時，留言表示只是市場上再沒有供及才導致需求減低。有網民亦講到感覺李敏鎬之後再沒有類似的藝人出道，即使有五官深邃的人，但也沒有「濃顏」的感覺，希望之後能有更多類似的男生被發掘。

花美男路線的韓星擁相當高人氣。（網上圖片）

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金憓秀獲選是韓國女性100%會喜歡的女演員。（IG/@hs_kim_95）

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