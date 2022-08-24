東張西望｜經紀揭倫敦金騙案　李婆婆被騙取600多萬退休金

今日（24日）的《東張西望》講到一位陳先生揭發的倫敦金騙案，指一名年約80歲的李婆婆被騙徙騙取接近600百萬的存款。陳先生因從事地產而認識到這位李婆婆，李婆婆給陳先生很有學識的形象，而且李婆婆亦有資產在手，但李婆婆突然向陳先生表示十分緊急的需要錢，所以向陳先生借，但陳先生認為有點不妥，所以向《東張西望》報揭發這宗騙案。

陳先生揭發的倫敦金騙案，指一名年約80歲的李婆婆被騙徙騙取接近600百的巨款 (節目截圖)

李婆婆接受《東張西望》訪問時指：「佢地循環循環咁，一直要人畀錢，畀極錢都拎唔返，你知唔知我係想自殺架。」其實倫敦金騙案在香港已經活躍多年，但仍然在不少的受害者相信。李婆婆退休前從事教育工作，亦有資產在手，生活正常沒有大問題，但李婆婆相信了舊同事Amy的建議接觸了倫敦金，繼而改變了李婆婆的生活。於2020年8月20日，李婆婆與Amy一同投資倫敦金，至於倫敦金的內容李婆婆一概不知，只知道有錢賺便一同投資，二人一同到了倫敦金公司開戶，同日二人一同存款8萬元及簽了一份簡單的合約。投資公司負責協助李婆婆的卓先生未夠數日便要李婆婆加注16萬，於是李婆婆便跟著卓先生指示加碼，但8個月中來來回回加碼了很多次，由1千元到1百萬元都有。

李婆婆接受《東張西望》訪問 (節目截圖)

直到2021年4月，李婆婆終於發現有問題，因為不停的加碼令到李婆婆覺得負荷過重：「同時公司有手續費、存倉費，都幾重擔！」李婆婆更指自己需要把房子拿去抵押借錢或去借貸公司借錢才能填補卓先生要求的加碼，卓先生大概要李婆婆投資了350萬在這個倫敦金上。

直到2021年4月，李婆婆終於發現有問題，因為不停的加碼令到李婆婆覺得負荷過重 (節目截圖)

專家李兆波指出香港的倫敦金是槓桿進行（類似孖展形式），即是投資了1萬元，槓桿是100倍，就變成了100 萬，除了高風險外，還沒有規管。李婆婆指Amy的「盤」不夠錢，要求李婆婆幫Amy填補，更指因為她與Amy的「盤」是「齊上齊落」，所以Amy的「盤」不夠錢，李婆婆也別想能全身而退。李婆婆自然是被這個卓先生嚇到，所以想盡辦法幫Amy借錢填補，最後李婆婆懷疑自己被騙便向警方報案。

專家李兆波指出香港的倫敦金是槓桿進行（類似孖展形式） (節目截圖)

今年1月，李婆婆接到卓先生旗下的一個叫Henry的人出現，Henry向李婆婆表示同情好的遭遇，說會想盡方法幫李婆婆取回在卓先生那裡的錢，方法是在Henry公司開立戶口，後來又不停叫李婆婆加碼存款，令李婆婆知道自己再度被騙，但因為錢在他們手，只好乖乖順從指示存款，最後更要向數年沒有聯絡的陳先生借錢從而揭發這宗倫敦金騙案。

李婆婆接到卓先生旗下的一個叫Henry的人出現 (節目截圖)