MIRROR演唱會｜舞蹈員FONGFONG怒指調查結果：搵命每晚同你博一舖

上月底男團MIRROR於紅館舉辦演唱會，於第四場時發生嚴重意外，一塊巨型屏幕從高處墜下，壓在舞蹈員李啟言（阿Mo）身上，導致他嚴重受傷，留醫深切治療部至今，情況仍屬危殆。而在過去3星期警方及專家不停在紅館搜證進行調查，昨日（24日）由康文署牽頭組成的跨部門專責小組第四度開會，完成會議後會見傳媒，專家顧問林超雄表示 經電子顯微鏡放大5000倍，見到斷裂表面確認有金屬疲勞條紋，指涉事的鋼索承受力比正常的少20%，而鋼索本身有受傷情況，至於原因為何仍待調查。

FONGFONG在自己的社交平台回覆了有關昨日專責小組的調查結果 (ig@fongfongfong_)

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而MIRROR演唱會的舞蹈員之一的FONGFONG在自己的社交平台回覆了有關昨日專責小組的調查結果，FONGFONG對於調查結果感到不滿，FONGFONG怒指：「先唔講前期計算錯誤問題，Day 3有重新安全檢查，咁嚴重既損耗唔知？檢查咩？護繩器唔係護住條威也，又夾住又磨損，安檢又睇唔到？帶班友黎巡一圈又收工？金屬疲勞真係意外？」FONGFONG認為當初檢查的人做得不足，隨便檢查便稱完成了檢查。FONGFONG又指：「連安裝同原件都有問題，加埋舞台效果，吊上吊落又識轉又剩，邊個話ok可以咁樣用？個mon既使用程度又係邊個決定？開個show主辦/承建商 連機械既安全情況都可以唔知，姐係掉我地幾十個表演者上台搵命每晚同你博一舖？罪孽深重，唔係一句我唔知唔關我事就得，正正就係 點解你會唔知。」