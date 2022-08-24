MIRROR演唱會｜調查揭鋼索承受力少兩成　屏幕重量比申報有差距

撰文：林穎嫺 黃偉倫
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人氣男團MIRROR的紅館演唱會嚴重事故發生至今已近一個月，由康文署牽頭組成的跨部門專責小組約兩周前開會，確認大型屏幕墜下是由於鋼索金屬疲勞斷裂所致，估計屏幕懸掛系統的裝置和裝工，均可能是事故成因。
工作小組今日（24日）第4度開會，身兼小組主席的康文署助理署長李子俊，聯同工程師學會代表司徒家成和專家顧問林超雄將於會後見傳媒。
林超雄表示，經電子顯微鏡放大5000倍，斷裂表面確認有金屬疲勞條紋，鋼索是5毫米直徑，經實驗後發現，其可承受力比市面一般同類鋼索少20%。他又指，鋼索本身有受傷情況，至於原因為何仍待調查。另外，裝置上的護繩器原應固定鋼索免走位，但壓住鋼索，出現磨損，加速金屬疲勞；而且涉事LED屏幕重量超出鋼索所承受力度，其實際重量較申報的重量多出不少。

▼8月24日，MIRROR演唱會意外跨門會專責小組召開第四次會議▼

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▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼

工作小組對上一次會議在本月12日舉行，當時實驗室檢驗結果證實鋼索斷裂是由金屬疲勞引致，但仍需進一步調查其成因，估計屏幕懸掛系統的裝置和裝工均可能是引致涉事LED屏幕下墜嚴重事故的原因，工作小組會循有關方向調查。

康文署在當日亦宣布，會如期將表演場地交給歌手林家謙，讓對方趕及在8月19日（上周五）起一共7場的「SUMMER BLUES」演唱會展開序幕，惟須遵守三項短期措施：

1. 重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士
2. 暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置
3. 每日必須由康文署同意的合資格人士檢查以上第1項的機械裝置以確保其安全性，保障表演者、工作人員及在場觀眾安全。

已完成首3場的林家謙演唱會，在休場兩日後，原定今晚（24日）將繼續餘下4場演出，不過，颱風「馬鞍」迫近，主辦單位下午公布，由於天氣關係，8月24日的演唱會將改期至8月28日舉行。

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