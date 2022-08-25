跨部門專責小組揭涉事鋼索承受力少20%　MakerVille終作回應

撰文：胡凱欣
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男團MIRROR紅館演唱會上月底第四場時發生嚴重意外，一塊巨型屏幕從高處墜下，導致兩名舞蹈員受傷，一位更留醫深切治療部。意外發生後，MIRROR 12位成員立即停工，並宣佈休息兩個月，而警方及專家在這段期間亦不停在紅館搜證進行調查，以及與事件有關人士錄取口供。

第四場MIRROR演唱會發生嚴重意外。（鄺鈺盈攝）

由康文署牽頭組成的跨部門專責小組昨日（24日）下午第四度開會，完成會議後會見傳媒，專家顧問林超雄表示，經電子顯微鏡放大5000倍，見到斷裂表面確認有金屬疲勞條紋，經實驗後發現，其可承受力比市面一般同類鋼索少20%。他又指，鋼索本身有受傷情況，至於原因為何仍待調查。另外，裝置上的護繩器原應固定鋼索免走位，但卻壓住鋼索，出現磨損，加速金屬疲勞；而且涉事LED屏幕重量超出鋼索所承受力度，其實際重量較申報的重量「有差距」。

整個屏幕裝置結構包括一個絞盤、護繩器，有零件繞動鋼索。（余俊亮攝）

而身兼小組主席的康文署助理署長李子俊，聯同工程師學會代表司徒家成和專家顧問林超雄於會後見傳媒，李子俊講解LED屏幕的結構時指，屏幕主要由左右各一條鋼索，經過兩邊的吊環螺絲固定，然而事發時其中一條鋼索斷裂，屏幕隨之向下墜；另一邊鋼索雖未斷裂，但吊環螺絲斷裂，以致屏幕完全墮下。

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對於是次的調查內容，MakerVille回應傳媒查詢表示：「正如今日政府工作小組提及，他們已收到我們轉交的資料，當中包括總承辦商向演唱會場地及向我們提交的數據和資料。我們在事故發生後，已立刻聘請獨立工程師等專家，配合政府工作小組的調查。由於調查仍在進行中，我們未能進一步評論。我們會繼續積極配合政府各部門的調查工作。」所以MIRROR演唱會的嚴重事故，仍然未能下結論。

魯庭暉鞠躬致歉。（胡凱欣攝）
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