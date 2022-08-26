姚焯菲Chantel紐西蘭日日食牛扒要減肥：全部人都話我上鏡好肥

姚焯菲（Chantel）出道至今逾一年便以「國民初戀」打響名堂，觀眾見證她由參加《聲夢傳奇》到橫掃四台新人獎，可謂睇住Chantel大！但不知是否踏入了青春期發育特別得快，有人留意到Chantel出道後身形變化頗大。Chantel日前於Instagram曬出新相，有網友於討論區開Post發文道：「Chantel 塊面越（愈）嚟越（愈）闊。一年前都唔係咁㗎」，有網友回覆稱Chantel現在臉部圓碌碌，十足似「Pizza臉」，惹起一眾網友討論。

姚焯菲（Chantel）新相中用手遮面，但依然看出塊面圓碌碌。（IG：chantelyiu）

而原來除了網友外，Chantel家人亦曾評價她的身形。Chantel於暑假期間與家人到紐西蘭度假三個禮拜，她回港後接受商台節目《一家大晒》訪問，談到身形變化，她在紐西蘭幾乎每日都食牛扒，又大啖意粉和燴飯，回港隔離期間要減食和做運動減肥。

當Chantel獲讚身形偏瘦時，她笑言：「你係第一個咁同我講，因為全部人都話我上鏡好肥。」她又表示對上一次旅行已是2019年的新年澳洲之旅，「好開心可以上飛機，最掛住飛機餐。」非常為食！

Chantel日前接受商台訪問。（訪問截圖）

另外，Chantel在訪問中又談到入行心路歷程，她坦言由參賽入行到橫掃四台新人獎，一切發生得太快，曾經疏遠了朋友，如今適應後娛樂圈的工作後與朋友感情更融洽。

說起入行後變化，Chantel最大得着是學識照顧自己，她說：「以前成日唔見嘢，之前可能要媽咪幫手執呢樣嗰樣，但而家要咩都可以自己即刻執。」Chantel行程緊湊，溫書時間不多，故上堂期間要「十級專心」，成績反而有所提升。

回顧姚焯菲出道後的身形進化史：