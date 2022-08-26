黃曉明同Angelababy曾愛得高調　離婚後想分開私生活同工作

Angelababy（楊穎）和內地演員黃曉明今年1月宣布離婚，兩人發文強調仍然未來保持家人關係。兩人以往愛得高調，頻頻放閃，曾一度被稱為「模範夫妻」，故外界均非常好奇他們離婚原因。



黃曉明同Angelababy已結束近7年婚姻 。（視覺中國）

Angelababy和黃曉明正式宣布離婚至今逾半年，兩人均低調下來，減少分享私生活片段。早前傳出黃曉明與外貌酷似前妻的內地網紅葉珂交往，又被指育有私生子，黃曉明於微博激動澄清後者：「努力工作抵不過一張造謠的嘴！？？？少用自己的嘴干涉別人的人生，也少用別人的腦子考慮自己的人生。想叫我爸的人，歡迎拿出證據！」並稱已採取法律行動追究。

黃曉明被指育有私生子，他於微博澄清。（黃曉明微博）

黃曉明近日接受內地媒體新浪娛樂訪問，經歷過不少風雨後的黃曉明坦言如今「人生需要靜音」。黃曉明認為外界未必理解演員的辛酸，他說：「大家看他都挺好的，為甚麼會出這樣的事情，但在他自己看來，往往在意的點是別人不在意或者看不到的。」

黃曉明和Angelababy以往愛的高調。（黃曉明工作室微博圖片）

黃曉明認為挫折使他更沉穩，他說：「如果你年輕的時候就經歷過很多的挫折，你往往後來很容易接受後面的磨難，或者一笑置之。可是如果你年輕沒有經歷過，你早晚都會經歷。現在的我就是慢慢慢慢地讓自己變得沉澱。所以很多人說曉明在演戲的時候，看得出沉穩兩個字，那這種沉穩不是演出來的，而是呼吸、眼神、狀態，說白了就是發自內心的自信，你把以前所有以前的自卑、玻璃心、不公平、掙扎，全部轉化成現在的自信和泰然處之。」

黃曉明和Angelababy曾一齊出騷。（視覺中國）

黃曉明又認為把期望放低，生活會更美好。說到私生活，黃曉明希望把它與工作分開，他說：「隨着年紀的增長，愈來愈不喜歡自己的很多東西暴露在大眾的視野。但是有時候很多東西是我們控制不住的，就是很多人都會說某某某自帶熱搜體質，不知道為甚麼很多人就會特別關注你。」他又希望未來可以活得更自由、自我一點，並強調成年人最重要有兩件事，「不要用嘴巴干涉別人的人生，也不要用別人的腦子去干涉自己的人生。」

黃曉明離婚逾半年後有新感悟。（新浪娛樂訪問截圖）

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