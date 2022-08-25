披荊斬棘2︱首屆時尚王大賽變惡搞　周柏豪混搭豹紋套裝大騷胸肌

吳卓羲（Ron）在內地綜藝節目《披荊斬棘2》中笑彈不斷，與林峯、陳小春、溫兆倫等玩得不亦樂乎，首次宿舍活動迎來「時尚王大賽」，以初舞台小組為單位進行團隊比拼。不過，看了各位男藝人協力裝扮的成果後，似乎改名「惡搞王」更為貼切。



由林峯、Ron、陳小春、溫兆倫組成的唱演A組選擇溫兆倫任模特兒，其他三人負責搭配。幾人在揀衫時你一言我一語，靈感爆棚，一時要短褲襯皮褸，一時對襪要鴛鴦色、穿窿等等，一邊講一邊笑到前仰後翻，最後揀了一件粉色Polo上衣、黑白格紋孖煙通，以及一件卡其色風衣。在溫兆倫換衫期間，林峯一本正經同Ron講：「怪到極致就是型」，對方還附和道：「係！好多人都係咁講呀嘛。」其後陳小春將紫色襪剪了一個窿，而另一隻則是白色，特別讓溫兆倫穿上拖鞋，又戴墨鏡，最後梳了一個中分貼頭髮型，看到三人爆笑不止，網友也紛紛在彈幕上大笑，更留言道：「金魚佬」、「好像變態」、「好像露體狂，哈哈哈」等。

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除此之外，周柏豪（Pakho）在「惡搞」方面也不甘示弱，他穿上絲綢豹紋套裝，將頭燈當choker，照射著胸肌，戴上單車護膝，身背老虎印花帆布袋，手持水琴，總之怎麼奇怪怎麼來。

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最後，溫兆倫成功獲得「大可不必獎」，沒有做到最fashion，但可以被評選為最差的一個，也算是惡搞成功！