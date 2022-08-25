披荊斬棘2︱吳卓羲戴「智能墨鏡」意外掀熱潮　網友：已買不到了

42歲吳卓羲（Ron）最近因參與內地綜藝節目《披荊斬棘2》掀起熱話，除了與林峯再度聚首引發劇迷回憶殺之外，綜藝感十足的他在首集中笑彈不斷，更意外帶起「智能墨鏡」熱潮。



Ron意外掀起智能墨鏡熱潮。（微博圖片）

事緣Ron一入場幾乎一直戴著黑超，在等待其他男藝人到場間隙，他同林峯講「聽歌呀」，對方一臉茫然地問：「咩聽啊？」Ron指一指黑超，林峯才恍然大悟：「啊？可以聽到歌咩？」然後即刻搶來試戴，同旁邊的王大陸笑言：「我以為他裝什麼酷，戴個眼鏡，原來是耳機。」其後王大陸、劉愷威等都輪流試戴，大家對這個飾品都非常有興趣，Ron更補充道：「還可以聽電話。」

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在訪問中，Ron表示自己很喜歡買一些古靈精怪的東西：「浪費錢，經常給我媽罵的。因為我平時的活動都是小朋友的活動，都是玩玩玩具，都是這樣。」

Ron超搞笑。（視頻截圖）

其實這類眼鏡幾年前已經出現，想不到節目播出後銷量倍增，不少門市火速售罄，網絡電商更以「吳卓羲同款」命名各類眼鏡產品，影響力可見一斑。對於大家的反應，Ron也哭笑不得，在微博寫道：「來做綜藝，但是給人感覺像帶貨，不好意思。」網友紛紛留言道：「就是說昨天官方旗艦店還有貨，現在下架了」、「他們欠你一筆廣告費」、「謝謝你斷貨俠，買不到了」等等。

Ron自己也哭笑不得。（微博截圖）