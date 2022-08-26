傳陳自瑤4年前已向王浩信提出離婚　以樓上樓下形式分居掩人耳目

香港藝人王浩信及陳自瑤於2011年結婚，但結婚七年後在2018年開始傳出二人鬧婚變，上星期更傳出陳自瑤早已經向法庭申請離婚。雖然事件被廣泛報導後雙方均極力否認，今日又有報導透露二人婚變的細節，指陳自瑤早在四年前已提出離婚⋯⋯

王浩信陳自瑤一家三口。（IG@chenchiyiu）

王浩信陳自瑤傳已正式離婚結束11年夫妻關係 女方要治療負面情緒

報導指陳自瑤早於四年前已經提出離婚，但因為當時王浩信的人氣急升，TVB高層不希望因為離婚之事而影響王浩信的形象及工作，因離婚一事會影響當時多個廣告在手的王浩信，有指無綫高層下令封口所以避而不談。雖然二人不能交代婚變，但離婚過程就繼續進行，有指二人早已分居，以「樓上樓下」居住來繼續掩人以目，希望事件不被揭穿，離婚之說已經傳出多年，今次首有消息爆出當中細節，只差二人是否承認離婚之說。

陳自瑤與王浩信的感情狀況一直都到外界關注。（視覺中國）

報導除了爆出陳自瑤王浩信的離婚細節外，更指陳自瑤本來準備投入與丁子朗合作的新劇《妳不是她》（暫名），但因為高層不滿陳自瑤早前放料給雜誌炒作與王浩信離婚的新聞，現在被飛出新劇，改由被雪藏的馮盈盈立刻「解凍」，無綫戲劇製作總監徐正康指其實一早已經想找馮盈盈接拍此劇，而非易角，徐正康認為《妳不是她》屬於輕鬆愛情故事，所以很適合馮盈盈及丁子朗。



雖然報導寫得言之鑿鑿，不過暫時陳自瑤王浩信都沒有回應事件，可能又係一次傳聞「離婚」事件⋯⋯

陳自瑤奪下「最佳女配角」時沒有提到王浩信的名字。（節目截圖）

點撃重溫王浩信及陳自瑤的甜蜜時光：