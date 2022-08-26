痞子殿下︱陳瀅回應被封「淫瀅」有親切感　周嘉洛醉酒會除衫狂嘔

陳瀅（Jeannie）演出《痞子殿下》後與劇中男主角周嘉洛傳出緋聞，男方更被拍得到訪香閨。現年32歲的陳瀅自2014年入行後緋聞不斷，幾乎每拍一套劇集、電影或是節目均會與合作的男藝人傳出緋聞，歷年來已先後傳出過9段緋聞，堪稱是緋聞女王。



Jeannie陳瀅與周嘉洛，因為拍攝劇集《痞子殿下》成為好友並傳出緋聞。（IG：@kalok_）

日前（25/08）陳瀅在IG分享了一條短片，與劇中主角周嘉洛、朱敏翰和JW王灝兒玩Truth or Drink遊戲，猜拳後抽問題，要誠實回答否則認輸飲酒。不過遊戲的重點在於問題的精彩度，當中陳瀅還抽中「哪些緋聞是真的？」見到陳瀅抽中這條「死亡問題」後，隨即起哄叫好，不過陳瀅只是尷尬地笑着，然後拿起酒一飲而盡。

陳瀅抽中「哪些緋聞是真的？」。（IG截圖）

陳瀅抽中「哪些緋聞是真的？」，周嘉洛同JW勁興奮。（IG截圖）

之後陳瀅抽中了「最多人誤會自己的事」，她就說：「我想講淫呢件事比較多，第一真係太多緋聞啦。（傳緋聞的時候）點解會有呢個呢？好耐都未聽過呢個人個名。我知好多人叫我淫瀅。我都唔知道鍾意定係唔鍾意比較好。」這時候周嘉洛就搭嘴，說：「我簡單係愛呢個名，我覺得好型，太正啦。」還對着朱敏翰說：「淫翰！」惹來一陣大笑。

陳瀅選擇飲酒唔答。（IG截圖）

之後，陳瀅續說：「一開始好憎㗎，但係我而家都開始覺得佢（淫瀅）有啲親切感。」JW王灝兒笑言：「慢慢滲出嚟。」及後陳瀅還抽到「暗戀過的明星藝人？」問題，陳瀅想也沒想就連乾兩杯，即是暗示自己暗戀過兩個明星藝人？

陳瀅表示經常被叫「淫瀅」。（IG截圖）

周嘉洛在遊戲中也分享了自己喝醉後做過最瘋狂的事，說：「（喝醉之後）我一路係咁攬所有人，同佢哋講我好愛佢哋，然後我就瞓喺旁邊開始自己除衫。我嘔係塊臉向上咁樣嘔，其實中間啲嘢我都唔記得晒，然後我唔知點解瞓醒會喺屋企。」

周嘉洛分享自己飲醉酒經歷。（IG截圖）

朱敏翰講出「TVB三個缺點」，不過答案唔合格。（IG截圖）

朱敏翰抽到的問題也相當精彩，要講出「TVB三個缺點」，他回答問題時說：「劇集一直以來都係一集45分鐘，我覺得呢一點好影響到創作空間，因為要符合呢點就要快好多，刪減咗好多內容。」但明顯地答案不合格，最後還是被罰飲酒。

陳瀅要講出自己暗戀過的明星藝人，隨即就連乾兩杯。即是說她暗戀過兩位明星藝人？（IG截圖）

不少網民都留言表示等睇第二集，大讚問題抵死嘉賓又玩得，還有問「痞子今日不設防？」更有人留言說：「會唔會多收視過劇集？」看來網民都十分滿意這條短片。