東張西望｜港人爆被「賣豬仔」到柬埔寨慘況　園區似煉獄仲浸水牢

柬埔寨人口販賣案成為近期話題，原來有不少香港人受騙到當地「上班」被迫從事詐騙更需要過着非人生活。有逃脫港人L先生由柬埔寨回港後，接受《東張西望》訪問透露園區情況和逃走經過。



L先生表示表示逃離園區後致電熱線，很快就被安排回港。（《東張西望》截圖）

L先生表示，這些園區有大有細，內裡亦包含了色情、網上詐騙、賭博的業務，被「賣豬仔」的人的工作主要是經由Whatsapp、IG、Telegram等通訊軟件去詐騙，他說：「要 佢哋仲要我學虛擬貨幣嗰啲，因為我唔想做呃人嘅事。佢話好啦，總之你傾到客，差唔多成熟就交畀我哋同事。」

L先生表示「豬仔」只是一件貨物。（《東張西望》截圖）

環境好恐怖。（《東張西望》截圖）

園區似煉獄。（《東張西望》截圖）

L先生續說，在園區工作的人不過是一件貨物，一但沒有用處後就會被賣到另一個園區。他說：「如果你幾個月都冇業績，另一個園區就會賣咗你，嗰筆錢（贖金）就會由10萬變20萬，到第三個園區就變30萬。」他指出，被分配到的園區守衛十分深嚴，入往的宿舍環境也十分惡劣，猶如人間煉獄一樣，說：「打人就未見過，但係水牢就聽過，有啲人犯咗事，佢哋就會交畀軍人，軍人就會送你去浸水牢，喺黑房入面唔畀你着衫困喺入面，唔畀飯你食。」

L先生指軍人會射殺私自過河的人。（《東張西望》截圖）

L先生由柬埔寨渡河到泰國。（《東張西望》截圖）

他續指，因為自己年齡較大又有病，園區認為他沒有利用價值，所以經商議後只需要邀付6萬泰銖（約$1.3萬港幣）才可以離開。他找到泰國朋友籌錢後，終於在7月離開。他說：「都唔係隨便你幾時走都得，佢要通知要買通兩邊，你明唔明？領導帶我去河邊，河邊有隻船。嗰啲軍人就全部都唔做事，嗰條河有軍隊，有槍嘅，你一跳河游過去就會射你。我就上咗隻船過對面，對面就有七人車送我去美索，好似兩個世界咁，我哋開心到大嗌終於返到泰國啦！」到了泰國後，他才聯絡到香港入境處，再安排回港。