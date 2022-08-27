聲夢傳奇2｜Eric Kwok鬧爆紅隊當比賽係玩　Gin Lee扯火想劈炮

無綫（TVB）歌唱選秀節目《聲夢傳奇2》今晚（27/8）再繼續上一輪比賽，紅藍兩隊分別以演唱會形式對戰，由開場、年度之歌、Power Medley、嘉賓環節直到Encore共五個回合。



Duncan（侯雋熙）與Angel（劉詠彤）跳唱辣身舞。（《聲夢傳奇2》截圖）

來到藍隊部份，Jasmine（任暟晴）、Jason（陳晉軒）、Sean（文佐匡）、Vivian（江廷慧）及組合XiX《激光中》、《Dynamite》加上《流非飛》的Power Medley（串燒舞曲）的表演獲得不少掌聲，而紅隊Duncan（侯雋熙）與Angel（劉詠彤）跳唱辣身舞的部份，也獲評審李志剛及張佳添大讚：「個腹肌好似識唱歌咁！」及「啲腹肌係咪畫上去架？」當中一向形象乖乖的Nicole（蕭呈謙）唱完《壞女孩》後，也獲張佳添大讚：「以前覺得你屬於報新聞嘅靚主播，今日You belong to Show（你屬於表演）！」

好似演唱會咁好睇。（《聲夢傳奇2》截圖）

其後兩隊學員分別與第一季學員合作的演出也十分精彩，Yumi（鍾柔美）與Sabrina（趙紫諾）跳唱《舞孃》以及蓮姐（林君蓮）與趙頌宜（Maggie）的《黑色柳丁》也令演唱會氣氛推向高峰。除了學員的演出，導師們的唇槍舌劍也十分激烈！當蓮姐與趙頌宜演出後，Alan（布志綸）的一留說話十分「有骨」，說：「我都知評審只要一睇到XiX就會覺好青春，好似『我即刻回春啦！』咁，我理解嘅，我同大家年齡差唔多。不過我超越我，最緊要有冇潛能可以突破自己。我相信每一位評審會有雪亮的評價。」言語中似是暗嘲將「XiX好青春」掛在嘴邊的藍隊總監Eric Kwok（郭偉亮）。

導師都有火。（《聲夢傳奇2》截圖）

Hanjin（陳奐仁）say sorry。（《聲夢傳奇2》截圖）

Alan（布志綸）有火，藍隊導師的Gin Lee一樣有火，下一個環節中，她也說：「我哋有好多學員不斷挑戰地超越自己，例如Sabrina、Jason、Vivian，克服好多挑戰，我最期待Maggie嘅變化，我唔會讚完再批評，冇嘅。」鏡頭一轉，還見到Hanjin（陳奐仁）舉高雙手，跪在Eric Kwok（郭偉亮）跟前。

Eric Kwok（郭偉亮）鬧爆紅隊當比賽係玩。（《聲夢傳奇2》截圖）

Encore前的採排，Eric Kwok（郭偉亮）也十分不滿，聽完試唱後直接就對着學員說：「我哋唔係嚟玩，OK？This is not school。」在Encore環節後，藍隊以3分之差落敗，蕭呈謙（Nicole）以及陳昊廷（Timothy）也被foul。Gin Lee（李幸倪）在比賽後檢討中也發火大鬧：「呢個Attitude絕對唔要得，我嬲到唔想再做你哋導師。」指只會講最後一次，明顯不滿意學員表現。

比賽前Gin Lee都好嬲，覺得紅隊未夠盡力。（《聲夢傳奇2》截圖）