去你家吃飯好嗎2| 苑瓊丹稱周星馳不冷漠　工作認真試過開4個鐘會

由Bilibili出品的內地綜藝節目《去你家吃飯好嗎2》於上周四（25日）首播，每集節目將邀請一位或多位嘉賓，由他們再邀請朋友到自己所身處的地方聚會食飯，暢談所思所悟。首集黃一山邀請了已移居順德的苑瓊丹到其廣州妹夫家食飯，期間苑瓊丹談起母親時傷感落淚，黃一山又表示大兒子是他的人生遺憾。



《去你家吃飯好嗎2》首集由黃一山邀請苑瓊丹、黎耀祥到廣州聚會。（微博圖片）

苑瓊丹、黃一山和其妹夫一齊大啖紅燒肉期間，苑瓊丹表示媽媽最喜歡煮紅燒肉給仔女，故媽媽離世後便很害怕見到紅燒肉這道菜，苑瓊丹表示拍TVB電視劇《封神榜》期間媽媽生病住院，她把痛苦埋藏在心裡繼續開工，她憶述：「我媽媽去世的時候，我就一天回香港，當時我覺得不能影響別人，然後我也沒有表現過我很不開心呀、很需要別人的照顧呀。因為我媽媽是個很為人著想的人，所以為甚麼《封神榜》大家都說你演的非常好，我說我沒有用過一滴眼藥水，因為你媽媽真真實實的就在醫院，你每次拍片的時候你眼淚吧吧吧就出來了。」

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苑瓊丹與故友相聚令她回想起以往不是很有錢，但一家人齊齊整整的日子，她坦言那是她人生中最美好光輝的時光，她說：「我最開心嘅一日，就係中秋節嗰日，我媽好鍾意食生果，我就買咗好多好靚嘅生果，塞車嘅過程我都係開心，因為我好開心可以做節，同阿媽食好靚嘅生果。雖然我嗰陣唔係最有錢，但嗰陣係我哋屋企人最齊齊整整嘅時候。」

苑瓊丹提起媽媽時傷感落淚。（節目截圖）

黃一山育有兩名兒子，其大仔黃頌衡8歲時被診斷出腦蛋白發育不健全，如今須依靠輪椅代步，而大仔的病亦成為了黃一山心中最大的遺憾，他說：「我把他生出來，但沒有給他一個健康的身體；第二是小時候他還能走動啊，周圍跑來跑去，但那個時候我的經濟能力不太強，位於我人生的低谷，我沒有能力帶周圍去看這個世界，等到我有經濟能力的時候，他已經要坐輪椅了。所以我覺得無奈。」黃一山太太更為大仔學煮營養餐，黃一山表示家中核心是大仔，但亦不會忽略細仔黃頌匡，如今黃頌匡已於英國倫敦大學學院考獲乙等一級畢業。

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黃一山眼淚在心裡流，談起大仔時依然開心地笑，令苑瓊丹非常心痛，黃一山解釋道：「唔想啲人諗起黃一山就第一諗起星爺啦，第二就係不幸嘅家庭啦！想大家睇到黃一山係開心樂觀嘅。」

黃一山談及大仔時仍然臉露笑容，令令苑瓊丹非常心痛。（節目截圖）（節目截圖）

兩人又談到周星馳（星爺），苑瓊丹表示星爺並非如外界所講冷漠無情，她說道：「啲人話佢不近人情，又唔傾偈，現場點傾偈啫？我同佢喺現場，劇本一出嚟有問題，佢就唔拍住㗎啦，佢一定會入去搵個地方同編劇、導演開會㗎啦，試過最長坐了4個鐘頭。」

她又稱讚星爺才華橫溢：「演最經典風華絕代石榴姐嗰段戲，其實我係做得唔好。做咗好多次都做唔到，佢話不如咁啦，你試下咁演啦，佢演一次俾我睇，嘩我喺隔離真係拍案叫絕！輪到我做呢，Copy唔返出嚟。」

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視帝黎耀祥作為特別嘉賓出場，三人在珠江邊暢飲。苑瓊丹珠提起黎耀祥曾打算離開TVB，她說：「有一日同你服裝間嘅時候，你話你完咗合同，打算離開TVB啦，我就問過你嘅，我話你使乜走呀？你喺呢度都幾好發展。」黎耀祥表示：「好似係98年，因為97年嗰陣我個仔出咗世，只能等到個仔冇咁大、經濟能力冇咁大嘅時候先好走。」

三人相識於微時，又一齊經歷過辛酸日子，故感情特別深厚，黎耀祥說：「20年前拍攝時間緊湊，每天兩組戲，拍到3、4點，有時候是4、5點，所以有時候我們在公司睡覺，3點睡覺，6點鐘就開工了，回家兩小時也做不了甚麼，所以你碰到2、30年前同事過、工作過的朋友，聊天特別開心，真的像家人般的感情。」最後三人合唱《朋友》和《海闊天空》，氣氛良好。

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