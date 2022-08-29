林家謙演唱會 | 憂唔夠歌早散場獲林夕鼓勵：王菲都係10點3完

唱作人林家謙（Terence）一連7場《Summer Blues》紅館騷昨晚（28日）圓滿結束，幾乎每晚都感觸落淚的他受訪表示完騷後頗為失落，且紅館騷波折重重，他又自認不夠時間練歌而深感壓力，百感交雜之下淚灑舞台。林家謙表示最終無法按照原本舞台設計開騷略感失望，同時擔心粉絲不能放鬆心情睇騷，他說：「有人可能會帶住一種複雜心情睇騷，唔知觀眾入嚟安心欣賞呀，定擔心我呢，我又好開心Feedback返嚟發現大家睇得開心。」林家謙認為成個騷「比想象中好」，故自我評分有8至9分。



林家謙尾場再度淚灑舞台。（葉志明 攝）

林家謙今次挑戰跳舞令不少粉絲大感驚喜，他卻指那是「手語」而非跳舞，他笑言：「我又冇好抗拒，咪俾自己試下，但我知我跳舞唔會就係嗰種好有型㗎啦，一定Kai Kai哋嗰啲囉，大家睇得開心咪得囉。」林家謙不怕再跳舞：「嚟咪嚟囉，怕你呀？」他又承認為出騷減到26吋腰，但並非如Serrini所指練成6塊腹肌。

Tyson Yoshi公主抱林家謙。（葉志明 攝）

林家謙演唱會嘉賓名單星光熠熠，說起陳奕迅（Eason），林家謙承認已一早邀請他做嘉賓，林家謙說：「好早已經搵咗佢㗎啦，佢扭扭擰擰㗎嘛，佢話佢心入面想做已經留咗期畀我嘅，又一路都唔想俾我知住。」

陳奕迅為林家謙獻唱《致明日的舞》以及《今日》。（資料圖片）

另外，鄧小巧專程從加拿大飛返港出騷亦令林家謙心懷感激，但鄧小巧回港過程之波折卻令他頗為擔心，「我都Check住佢，問佢有冇嘢要幫手，驚佢一個女人仔喺機場留咁耐都驚㗎嘛，如果瞓機場都驚㗎嘛！都戥佢擔心，好多謝佢，4個鐘之內決定執包袱，離開佢老公，連佢老公都詐型，點解咁早走而家，要還返個交代俾佢，係跟我走。」但他表示鄧小巧能夠順利亮相已是最好的生日禮物。

林家謙給鄧小巧遞上紙巾。（葉志明攝）

林家謙在尾場特意感謝林夕鼓勵，他憶述：「林夕有一晚佢Feel到我好唔開心咁樣，但係佢打本身係嚟傾無聊嘢，但講講下又講咗騷，當中佢畀咗好多鼓勵我，我有搵佢話開騷點算呀？我唔夠歌我係咪可以做史上最少歌，可以10點完嘅歌手呀？佢話得，王菲以前都10點3就得㗎啦！我話而家呢個年代唔得，唔Encore係一個罪嚟㗎喎！咁但係我覺得有啲嘢足夠就Ok，就好似食到最飽反而唔係最好味。」

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