陳瀅寧願閃婚斬斷所有緋聞　放棄35歲前生仔︰唔介意搵代母或雪卵

無綫（TVB）藝人陳瀅（Jeannie）演出《痞子殿下》與周嘉洛傳出緋聞，男方更被拍到到訪對方香閨。現年32歲的陳瀅自2014年入行以來已先後傳出過9段緋聞，近日她拍片宣傳劇集時大方提起這件事，指由於緋聞太多令她被改花名「淫瀅」，她坦言：「我都唔知道鍾意定係唔鍾意比較好。」



陳瀅有緋聞女王之稱。（梁碧玲 攝）

陳瀅昨日（29日）再接受商台《1圈圈》訪問，她起初很討厭「淫瀅」這個稱號，「我覺得做咩啫？之前就叫我肥瀅嘅，而家就變咗淫瀅。（阮兆祥：做女主角最好係有好多唔同嘅型（諧音：瀅）呀。）陳瀅咪幾好囉，陳瀅咪幾型囉。」她又開玩笑指「淫瀅」充滿親切感：「唔好唔嗌我淫瀅呀，我唔鍾意㗎！」

陳瀅表示經常被自叫「淫瀅」。（IG截圖）

談到緋聞，陳瀅指緋聞沒有對她構成煩惱，且有助宣傳，但也不代表她喜歡緋聞，她無奈攤手道：「你話我鍾唔鍾意緋聞就一定唔鍾意㗎啦，但的而且確成日都有，咁都唔關我事㗎！你要咁寫我控制唔到，但你話我係咪鍾意，我唔鍾意，我嬲㗎！」

Jeannie陳瀅與周嘉洛，因為拍攝劇集《痞子殿下》成為好友並傳出緋聞。（IG：@kalok_）

阮兆祥笑稱不如陳瀅盡快搵男朋友，結束單身便不會再有緋聞，陳瀅表示寧願閃婚斬斷所有緋聞，她說：「唉，我有時都會諗不如我是但閃婚算啦，咁起碼唔使有緋聞。如果我閃婚咪唔使俾人講囉，我拍拖都可能有緋聞㗎！」

被問到曾打算35歲前想結婚生仔，陳瀅搞笑道：「唉唔好提啦！」她表示現心態更開放，不介意用其他方法生仔：「為咗唔俾自己呢個（目標）控制呢，我係Open Minded（開放）咗嘅，女仔唔好用一個年齡限制自己幾時生仔，其實有好多其他Option（選項）㗎，可以領養、代母、雪卵啦。」

陳瀅（Jeannie）擁有甜美外表和爽朗性格，出道以來緋聞不斷的她先後與「衣架大王」太子劉德俊、羅天宇、張振朗、陳家樂，方力申傳緋聞。她曾自爆拍過4次拖，亦暗示最後一次是與賭王何鴻燊兒子何猷亨。

陳瀅接受圈內外男仔追求，她說：「因為都好耐冇人追啦，是但啦。」當阮兆祥指許多朋友都視陳瀅是TVB最吸引的當家花旦，陳瀅主動出擊道：「咁你畀佢電話我囉！」單身一段時間的陳瀅承認恨拍拖。陳瀅最後笑稱：「今次我好叻呀，拍《美麗戰場》冇傳緋聞。」不過隨即被主持人朱菁寸爆「未傳啫！」

陳瀅話寧願閃婚斬斷所有緋聞。（商台訪問截圖）

回顧陳瀅9段緋聞：