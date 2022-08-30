林家謙演唱會評論 | 十級感動情感真摯溫柔　完騷後喊濕幾個枕頭

「我知道好多人與事未必需要Encore，發生過的只要好好存在心裏面已足夠。知道有些朋友將離開這個城市，好多人睇唔到7晚騷就離開咗呢個城市，希望你哋會記住呢個城市嘅所有一切，望某年夏天再相聚。」林家謙感觸落淚哽咽說完後緩緩走下台，扭頭一看，身邊不少觀眾已哭紅了眼，完騷後粉絲的Encore聲仍不絕於耳，響徹整個紅館。



林家謙演唱會圓滿結束。( 邱愛霖 攝)

林家謙7場演唱會前晚（28日）在一片眼淚海下結束，尾場的林家謙比過去幾晚都更為感觸，說到一直以來的不自信、憂心不夠歌，又練歌練到沮喪而灰心，多次想放棄開騷，幸而最後跨越困難。完場後林家謙接受記者提問時如常掛起開朗笑容，笑指自己平時是位很冷靜的人，不輕易感觸流淚。

林家謙與JW合唱。( 邱愛霖 攝)

或許真如張敬軒所講，紅館有種魔力令平素冷靜的人都不禁真情流露，林家謙的魅力也是反向席捲整個紅館。林家謙的魅力在於沒有絲毫壓迫感，他輕盈的聲線、溫柔的旋律歌詞、平穩從容的氣質，都有一種療愈而穩定人心的力量。演唱會中以夏日為主題，其中美術、動畫設計尤其令人驚喜，精美得仿佛帶領觀眾都慢慢走入「特倫斯夢遊仙境」中，在夢幻中感受著林家謙的心路歷程，使人久久不能抽離。

林家謙點少得鋼琴。( 邱愛霖 攝)

此外，林家謙邀請的每位嘉賓歌手背後都有一個故事。林家謙曾為JW（王灝兒）、張敬軒、岑寧兒、Rubberband等音樂人寫下不少膾炙人口的旋律，甚至部分歌手因著這些歌而成名，相信每位嘉賓都是心懷感激，在台上真心為他能開騷而高興落淚。一路在林家謙音樂路上啟發和支持林家謙的陳奕迅儘管明白此時再次走入大眾或要迎來各種非議，但他仍決定出現，為林家謙獻唱《致明日的舞》和《今日》，他們更似已超越偶像和粉絲之間的感情，而是進化為一種亦師亦友的關係。

林家謙演唱會嘉賓有許廷鏗。( 邱愛霖 攝)

而鄧小巧為出席演唱會，儘管波折重重、接受隔離和多次檢測都要回港，林家謙感性說：「我將最美嘅旋律都畀咗你，演唱會有你先圓滿。」或許這就是音樂人獨有的真摯友誼和浪漫。

林家謙跳舞。( 邱愛霖 攝)

林家謙一向以文靜音樂才子示人，加上紅館意外發生後，粉絲只盼偶像靜靜站立在舞台上唱歌便足矣，而林家謙不但決定跳舞突破形象，更在有限條件和框架內力求完美，音樂性和娛樂性俱備，交出了一個90分的成績單，絕對是沒有留下遺憾了。