李國麟帶貨直播被指賣假貨　變「劣評帶貨藝人」：心理上好大打擊

現年68歲的李國麟自去年開始積極開拓直播帶貨市場，惜帶貨事業似乎不太順利，早前他直播8個鐘只有約1000人收睇直播，出貨量極低，慘被外界封為「最慘帶貨明星」。不過李國麟沒有放棄，他在之後的帶貨直播中「鯨吞」小龍蝦，辣到不停飲水，有網友睇完大感心酸，指李國麟年紀不小，仲要為搵錢博命，勸他小心身體。



李國麟帶貨直播食小龍蝦勁博命。（微博圖片）

李國麟日前接受內地電台節目《麗人麗語》訪問，他講述自己加入帶貨直播的過程，他表示近幾個月才開始玩抖音，並在經理人建議下嘗試帶貨直播，頭兩場直播在杭州舉行，他坦言該兩場直播「成績好好，直播流量都好犀利，最高我試過去到全國帶貨榜一，兩個幾鐘頭賣咗300萬（銷售額）。」

李國麟扮鳩摩智變帶貨藝人。（微博圖片）

及後李國麟卻獲經理人告知「大件事啦，國麟哥，樹大招風呀。」李國麟強調是受到連累才被指賣假貨：「有個唔知咩人話我出嚟賣假貨。做咗嗰兩場之後，賣咗好多錢嘅貨，跟住退貨，變咗劣評帶貨藝人，心理上好大打擊，亦都影響埋我嗰個流量。」李國麟其後學識如不了解貨品質素應拒絕帶貨，他說：「如果唔唔經過挫折同失敗，我唔會喺裡面成長。我覺得我喺直播間學到嘅嘢就係，你賣嘅嘢你要負責任，當我對我賣嘅產品有疑惑嘅時候，對唔住，我唔得。」

李國麟現時專注在內地發展，至今在內地居住了一年多。（李國麟微博圖片）

李國麟承諾，倘若以後由自己帶貨直播的產品出問題，便退隱於人前，他說：「有人話你會得罪好多客，你會得罪好多信任你嘅粉絲，唔緊要，佢哋咁樣我可以慢慢攞返個信譽，我唔賺呢啲錢。但如果佢哋買返嚟嘅嘢係咁樣嘅時候，我以後唔再喺粉絲面前講嘢。因為你行咗條錯路，又或者踩咗個坑，你要面對，避嚟冇用。」

李國麟承諾如果由自己帶貨直播的產品有問題，「我以後唔再喺粉絲面前講嘢。」（節目截圖）

另外，李國麟大曬內地身份證，他認為取得身份證是中國對香港藝人的認同，並認為作為中國人最重要是孝順和愛國。

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