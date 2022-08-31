牧野家族 | 與張翰會面體驗「情侶生活」　容祖兒：相親節目嗎？

內地生活類真人騷《牧野家族》最新一集要求容祖兒（Joey）與演員張翰一同前往王子文與吳永恩的小屋體驗「交換人生」。由於初次見面，加之張翰比較慢熱，一開始有些尷尬，而兩人需要完成王子文與吳永恩布置的任務，當中不乏一些情侶日常。



Joey比張翰大5歲。（微博@湖南衛視牧野家族）

清單中首先一起做的就是整早餐，張翰煎完蛋後，與Joey坐在一起分享同一碟蛋，Joey一邊吃一邊笑，她直言：「好搞笑，是相親節目嗎？」其後大讚張翰煎的蛋好吃，還問道：「是不是嘴甜一點，男生就會願意去幫忙多一點？」不過張翰表示「不一定」，Joey繼續追問：「你喜歡哪個款式？爽朗嗎？」對方也大方回應：「有一些你說性格很好，那種，很外放的，我覺得開心一點挺重要的。」

講完之後，氣氛又一度沉寂，見此狀況，Joey又開始找話題：「你一開始就是拍戲啊？你要不要跟我來場戲？」以此打破尷尬氛圍。隨即張翰又反問Joey：「你喜歡性格外放一點、粗魯一點，還是那種更細膩一點的？」Joey打趣道：「因為我平時已經夠粗魯了，（想要文靜一點？）對，文青。」她續指道：「跟王心凌的那些……」即少女感十足、甜美的女生，因此，Joey說今次的演戲的最終目的就是：「讓我做一個溫柔一點的（女生），如果我做得不好，你立刻提醒我。」不少網友都大讚Joey這個方法不錯，將一切設定為表演後，兩個陌生人的相處自然了很多。

節目中，兩人除了共處一室之外，還一起於魚塘泛舟、做瑜伽、餵羊等，張翰更配合Joey演繹「彈鋼琴」。期間去到羊圈馬圈投餵動物時，Joey受到些驚嚇，下意識挽著張翰手臂，躲在他身後，令不少網友大讚兩人有「CP感」：「脾氣性格好投緣」、「祖兒性格比較豪爽，換做其他女嘉賓，都不知道會有多尷尬」等。