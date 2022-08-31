兩台網絡點擊報告｜《痞子殿下》結局篇都救唔返　ViuTV贏嘉賓

兩台網絡點擊報告又再出爐，今次的日期是8月24日至8月30日。今次同樣地抽取TVB和ViuTV兩台的YouTube和Facebook影片數據，從中判斷哪一個節目比較受歡迎。



先睇ViuTV YouTube數據，今個星期共抽取有五個節目，分別是《尾二一屆口罩小姐選舉》、《嘥料》、《MM730》系列、《晚吹》系列、《終於飛到LA》和《爆谷一周》，《爆谷一周》只有兩條影片，但在YouTube上卻成功為今星期刷新最高View數。

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再睇埋ViuTV Facebook數據

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從數據中看出，ViuTV今次最高View數的並不是上星期冠軍《尾二一屆口罩小姐選舉》，而是只放了兩條片的《爆谷一周》，在FB平均約有6.6萬觀看，在YT也有約1.4萬，相信是因為今集請來古天樂和劉青雲做嘉賓。在FB上最少觀看次數的節目是《MM730》系列，平均一條片只有約8.7千人觀看，不過在YT卻是《嘥料》最少人睇，平均一條片只有約700人觀看。

再看看TVB的數據，抽取的五個節目分別是《白色強人II》、《愛回家之開心速遞》、《東張西望》、《痞子殿下》和《開心無敵獎門人》。

先睇TVB YouTube數據：

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再睇埋TVB Facebook數據

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至於TVB，其實情況跟上星期很相似，《開心無敵獎門人》依然是眾節目當中平均最多觀看的一個，在FB和YT同樣放了五條片，前者平均約有8萬3觀看，後者亦有約7萬7，成績保持到。情況令人擔心的是劇集《痞子殿下》，雖然已經去到結局篇，但看來沒有太大幫助，在FB和YT上的平均點擊次數只有約1萬3和約1萬，比起另一套劇集《白色強人II》的約3萬4（FB）和約2萬5（YT）相差很遠。