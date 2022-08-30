東張西望｜夫婦疑收「過路費」　政府劃清路權女事主激動天台危站

今日（30日）《東張西望》報道大埔圍頭村一名婦人在路中心以身擋車，阻止車輛駛入村。不少圍頭村居民指張氏夫婦數年前開始以撞毀屋外圍牆植物為由，懷疑向路過的司機收取過路費。

大埔圍頭村一名婦人在路中心以身擋車，阻止車輛駛入村 (節目截圖)

村民Carry指她媽媽於2018年被張氏夫婦收取了兩次各300元的過路費，事緣Carry媽媽召了一輛大型的泥頭車進村，泥頭車駛出村時張氏夫婦走出來說泥頭車的倒後鏡蹭到她的炮仗花，張氏夫婦向Carry媽媽索價500元，最後賠償300元了事。而第二次又再次上演指泥頭車的倒後鏡撞到她的樹枝，又要Carry媽媽再次賠償。除了村民Carry外，小巴司機李先生亦曾經遇過同樣的事情，指駕駛小巴入村時，張氏夫婦指小巴撞到她的木頭，但張氏夫婦所指出的意外及生時間 ，李先生卻正值用膳，於是據理力爭，始未有被張氏夫婦收取過路費，但李先生聽說很多司機被張氏夫婦用類似手法收取過路費。就路權問題，張氏夫婦與村民引發過多次爭執，更曾經報警處理。但張先生出面澄清自己沒有索取過路費，只是真的有車輛過路時撞到他的物品才叫他們賠償。

至日前圍頭村的路權又有新進展，去年圍村成立了一個小組處理，經過多次與政府商議後，地政署有所行動。但中途亦有出現插曲，張氏夫婦與司機發生爭執，向警方求助，警方在跟圍頭村村長一輪商量後，張生稱警員突然發難，用警棍指向張生，並指張生拒捕。當張生一走開，張生指村長帶了五位警員走向張太：「張太被帶返那打素醫院，困係一間封閉嘅房五花大綁，手腳都受傷！」。後來政府在該條路上劃分權限，地政署亦要求張氏夫婦清走不屬於他們的東西，更給予他們四天的時間解決，四天後地政署帶了警方到現場，叫了一群建築工人清理張生門前的東西。村民Carry在場目睹張太突然激動跑上天台說：「你唔好再拆我啲野，再拆我啲野我跳落黎！」以表示對地政署的不滿。